گزارش عملکرد پتروشیمی ایلام در پنجماهه نخست ۱۴۰۴؛
از رشد تولید و صادرات تا کاهش اتلاف انرژی و پیشرفت زیرساختها
پتروشیمی ایلام در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط نامطلوب بازارهای جهانی و افت قیمت محصولات پتروشیمی، عملکردی روبهرشد را ثبت کرده و موفق شده در حوزههای تولید، صادرات، بهینهسازی انرژی و توسعه زیرساختها دستاوردهای قابل توجهی به دست آورد.
به گزارش ایلنا، پتروشیمی ایلام بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی صنعت پتروشیمی کشور، پس از تصویب طرح احداث آن در سال ۱۳۸۱ و تأسیس رسمی شرکت در سال ۱۳۸۲، با هدف فرآورش محصولات پالایشگاه گاز ایلام و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده بالا آغاز به کار کرد. این مجتمع در زمینی به وسعت ۱۲۲ هکتار در بخش چوار، ۱۸ کیلومتری شمالغربی شهر ایلام احداث شده و تولید محصولاتی همچون اتیلن، پروپیلن، پلیاتیلن سنگین، سوخت مایع، بنزین پیرولیز و برشهای چهارکربنه را برعهده دارد.
عملکرد پتروشیمی ایلام از فروردین تا مرداد ماه ۱۴۰۴
گزارشهای ارزیابی عملکرد مجتمع پتروشیمی ایلام نشان میدهد در سال جاری با تمرکز بر بهینهسازی فرآیندها، مدیریت هزینه و ارتقای توان عملیاتی واحدها، توانسته روندی باثبات و افزایشی در شاخصهای کلیدی خود ایجاد کند. نتایج این بررسیها حاکی از آن است که در بخش تولید، صادرات، نگهداشت و همچنین کاهش مصرف انرژی، میزان تحقق اهداف فراتر از برنامه پیشبینیشده بوده است.
رشد تولید و بهبود پایداری واحدهای عملیاتی
بررسی عملکرد پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که پتروشیمی ایلام با تمرکز بر رفع گلوگاههای عملیاتی در واحدهای اصلی، توانسته است حجم تولید خود را افزایش داده و پایداری بیشتری در خطوط فرآیندی ایجاد کند. این افزایش تولید بهویژه در واحدهای الفین و پلیاتیلن باعث ارتقای سطح عرضه و امکان توسعه سهم بازار شده است.
در حوزه صادرات نیز دادههای عملکردی حکایت از رشد صادرات محصولات این مجتمع در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دارد. تثبیت شرایط عملیاتی، بهبود کیفیت تولید و افزایش ظرفیت فروش به بازارهای منطقهای از عوامل مؤثر در این رشد ارزیابی میشود.
در بخش انرژی، مجموعه اقدامات اصلاحی شامل نوسازی تجهیزات، پایش دقیق مصرف و بهبود فرآیندهای یوتیلیتی، منجر به کاهش قابل توجه اتلاف انرژی در واحدها شده است. این کاهش مصرف علاوه بر کاهش هزینههای تولید، اثر مثبت مستقیمی بر پایداری عملیات و بهینهسازی اقتصادی مجتمع داشته است.
پیشرفت پروژههای زیرساختی و کاهش اتلاف انرژی
همزمان با بهبود شاخصهای تولیدی، پروژههای توسعهای و زیرساختی نیز طی این مدت پیشرفت قابل توجهی داشته است. تکمیل بخشهایی از طرحهای نوسازی، افزایش توان پشتیبانی صنعتی و توسعه زیرساختهای خدمات جانبی از جمله اقداماتی است که در مسیر افزایش ظرفیت عملیاتی و ارتقای توان رقابتی مجتمع انجام شده است.
از سوی دیگر، مدیریت مالی و برنامهریزی دقیق برای کاهش تعهدات، موجب شده بخش مهمی از بدهیهای سنواتی شرکت در این دوره تسویه شود و زمینه برای اجرای پروژههای توسعهای در ادامه سال فراهم شود.
پتروشیمی ایلام در میسر توسعه پایدار
برآیند شاخصهای عملیاتی، صادراتی، انرژی و زیرساختی نشان میدهد که پتروشیمی ایلام در پنجماهه نخست ۱۴۰۴ توانسته است روند توسعه پایدار خود را حفظ کرده و در مسیر تحقق اهداف سالانه حرکت کند. استمرار برنامههای نگهداشت، افزایش ظرفیت تولید و پشتیبانی از صنایع پاییندست از اولویتهای اصلی این مجموعه در ادامه سال عنوان شده است.
تغییر استراتژی در فروش
اوایل آبان ماه سال جاری یوسف شریفی، مدیرعامل پتروشیمی ایلام به تغییر استراتژی فروش این شرکت اشاره کرده و گفته بود: در حالی که تناژ فروش حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، درآمد شرکت با رشد ۴۲ درصدی همراه شده است.
که این موفقیت حاصل تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا و حرکت از فروش خاممحور به فروش هوشمند و مشتریمحور بود. ضمن آنکه نگاه ما از حجمگرایی به ارزشگرایی تغییر یافته و فروش هوشمندانه جایگزین تولید صرف شده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش ۴۲ درصدی فلرینگ، گام بزرگی در صرفهجویی منابع و کاهش انتشار آلایندهها است اعلام کرده همزمان پروژههای تصفیه پساب صنعتی و بازیافت آب در دستور کار قرار گرفته تا مصرف آب تازه کاهش یابد و شاخصهای زیستمحیطی ارتقاء یابد.