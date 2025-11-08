سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با ایلنا:
اعمال جیرهبندی آب تهران مشروط شد
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: اگر همکاری نداشته باشیم همان اتفاقی که رئیسجمهور مطرح کردند؛ رخ خواهد داد، یعنی مجبوریم اعمال قیدهایی در میزان مصارف برای شهروندان تهرانی داشته باشیم.
عیسی بزرگزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر جیرهبندی آب و هشدار به تخلیه در صورت حل نشدن مشکل اظهار داشت: به هرحال همانگونه که پیشبینی شده و از قبل نیز توسط سازمان هواشناسی، وزارت نیرو و مراجع معتبر بینالمللی اعلام شده بود؛ پاییز در ایران خشک است و ما بویژه در تهران نهتنها کمبارشی بلکه بیبارشی داشتیم و مطلقا روانآبهایی که باید به صورت متعارف دریافت میکردیم؛ را در اختیار نداریم.
وی با بیان اینکه وضعیت آب پشت سدهای تهران شرایط نامطلوبی را دارد، تاکید کرد: مجبوریم ۱۰ درصد بیشتر از آنچه تاکنون مدیریت مصرف کردیم؛ یعنی ۳ متر مکعب در ثانیه؛ بیشتر مدیریت مصرف آب در سطح استان تهران داشته باشیم تا رفاه آبپایه مردم آسیب نبیند و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد همانگونه که رئیسجمهور عنوان کردند مجبور به اعمال محدودیت در مدیریت مصرف آب شهروندان استان تهران هستیم.
سخنگوی صنعت آب کشور ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم مشکل را با اراده همگانی حل و از این دوره گذر کنیم.
بزرگزاده درباره برخی گزارشها مبنی بر قطعی آب در برخی مناطق تهران و البرز یادآور شد: مردم باید مشکلات قطعی و یا افت فشار را در تماس با سامانه ۱۲۲ اعلام کنند، در کل هنوز قطعی برنامهریزی شده نداریم و هرگونه برنامه وزارت نیرو در این حوزه با اطلاعرسانی خواهد بود.