مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خرید و فروش طلا اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که اجرای این قانون نیازمند بسترهایی مانند صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، تناظر تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری و تعریف دقیق کارپوشه‌ها است، بنابراین وصول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بعد از استقرار بستر اجرایی صورت می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی تا ۲۰ ماه فرصت دارد که بستر اجرایی قانون را مستقر کند که حدود دو ماه از این مدت زمان گذشته است.

وی با بیان اینکه طبق قانون معافیت‌هایی برای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا، ارز و رمز ارز در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اولین معافیت این است که کسانی که طلا، ارز و رمز ارز را به اشخاص تجاری مجاز مانند طلا فروشی‌ها و صرافی‌هایی که صدور حساب الکترونیکی دارند، بفروشند مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: البته محاسبات این معاملات صورت می‌گیرد اما تا ۵ سال به اندازه ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتی معاف از مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. یعنی برای مثال امسال تا یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معاف از مالیات است که این معافیت در سال بعدی به ۲ میلیارد تومان می‌رسد و تا ۵ سال مجموع عایدی‌های فروش ارز و رمز ارز و طلا تا سقف ۵ برابر موضوع ماده ۸۴ معافیت از هر گونه مالیات است.

موحدی تاکید کرد: از دیگر معافیت‌ها این است که اگر طلا معاوضه شود این معاملات مشمول محاسبات فوق نخواهد بود.

وی با اشاره به معافیت بعدی در این ساز و کار گفت: همچنین افراد تا سه سال از استقرار بستر اجرایی، هر چه طلا، رمزارز و ارز بفروشند، مشمول این محاسبات عایدی نخواهد شد و معاف از محاسبات می‌شود. البته هر فردی ولو اینکه مشمول مالیات بر عادی سرمایه هم شده باشد تا سقف سالانه ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ مشمول مالیات نخواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: معافیت دیگر این است که اگر فرد سرپرست خانوار باشد این میزان معافیت مالیاتی فوق، به ۶ برابر می‌رسد و اساسا اگر از این میزان معافیت هم عبور کرد، موضوع درآمد اتفاقی به طول عمر هم تعریف شده به این معنا که تا ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ در ۷ سال مشمول معافیت در طول عمر خواهد بود که افراد می‌توانند حداکثر ۳ بار در طول عمر خود از این معافیت مالیاتی استفاده کنند.

موحدی با بیان اینکه عموم مردم در بحث طلا، رمز ارز و ارز مشمول مالیات بر عایدی برسرمایه نمی‌شوند، تاکید کرد: به طور مجموع باید بگویم که در بحث ارز و طلا کسانی که از طلا استفاده زینتی دارند و هر سال طلا استفاده می‌خرند و می‌فروشند اساسا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، افرادی که کسب و کارشان به طلا مرتبط است مالیات مشخص دارند و مالیات این کسب و کار خود را می‌پردازند و این مالیات مشمول کسانی می‌شود که پرونده کسب و کار برای طلا باز نکرده‌اند اما طلا خرید و فروش می‌کنند و این افراد باید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری بپردازند.

