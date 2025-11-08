به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در مسکو برگزار شد، طرفین توافق کردند که نشستی در ماخاچ قلعه برگزار شود و کنسرسیوم دریایی و بندری ایران و روسیه تشکیل شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: این پیشنهاد، مورد موافقت طرف روس قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با هدف تشکیل آن کنسرسیوم و با همراهی هیأت بلندپایه‌ای از بخش بندری و دریایی ایران به روسیه سفر کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه این نشستدر ماخاچ قلعه در داغستان روسیه برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد که در این نشست، طرفین به آغاز عملیات اجرایی در زمینه تشکیل این کنسرسیوم نزدیک شوند.