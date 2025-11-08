صمصامی در گفتوگو با ایلنا:
آزادی «زنجانی» اشتباه بزرگی بود/ نیکلهای زنجانی ارزش و مشتری ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نیکلهای ارائه شده از سوی زنجانی برای تسویه بدهی ارزش و مشتری ندارد، گفت: در مجلس من و همکارانم به طور جدی موضوع تسویه بدهیهای زنجانی را پیگیری میکنیم تا حقوق مردم و بیت المال برگردد. ابزار ما در مجلس تحقیق و تفحص، سوال و شکایت به کمیسیون اصل ٩٠ است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات پرونده بانک زنجانی و میزان تسویه بدهی وی و اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر مهلت دو ماهه زنجانی برای تسویه بدهی به بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال تسویه بدهی زنجانی است. هر چند که سخنگوی قوه قضاییه در این باره اظهاراتی داشته اما اساسا متولی تسویه بدهی همان بانک مرکزی بوده و خواهد بود و طبق پیگیریهای بنده بانک مرکزی پیگیر تسویه بدهی است.
وی با بیان اینکه طبق گفتهها، یک فرصتی به زنجانی داده شده تا بدهی خود را تسویه کند، گفت: نکته مهم این است که این نوع حکمرانی درستی نیست؛ آقای زنجانی که در چند سال گذشته محکوم به اعدام شده امروز درباره بانک مرکزی و نحوه مدیریت آن سخنرانی میکند! این حکمرانی اشکال دارد.
زنجانی تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی است
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این موضوعات تحت نظر نهادهای نظارتی و اطلاعاتی قرار دارد. زنجانی را تحت کنترل گرفتند و پرونده دنبال میشود. در مجلس من و همکارانم به طور جدی موضوع تسویه بدهیهای زنجانی را پیگیری میکنیم تا حقوق مردم و بیت المال برگردد. ابزار ما در مجلس تحقیق و تفحص و سوال و شکایت به کمیسیون اصل ٩٠ است.
صمصامی با اشاره به ابهامات درباره ارزش نیکلهایی که طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه بخشی از بدهیها با این نیکلها تسویه میشود، تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی تسویه بدهی زنجانی، نیکلها را نپذیرفته است. زنجانی برای تسویه بخش دیگری از بدهیها رمز دارایی (ارز دیجیتال شخصی زنجانی ) را ارایه کرده که بانک مرکزی آن را هم قبول نکرده و نیکلها نمیتواند بدهی زنجانی را تسویه کند.
نیکلهای زنجانی مشتری ندارد
وی با بیان اینکه زنجانی باید نیکلها را به فروش برساند و بدهی ها را تسویه کند، گفت: سوال این است که چرا تاکنون نیکلها به فروش نرفته است؟ ارزش نیکلها کم است و نمیتواند این نیکلها را بفروشد و بانک مرکزی به دنبال این است که با روشهایی دیگری بدهی زنجانی را تسویه کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که اگر زنجانی نتوانست پس از اتمام مهلت داده شده، بدهی حدود ٢ میلیارد یورویی را تسویه کند، چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟ اظهار داشت: پس از پایان این مدت ٢ ماهه اگر بدهی وصول نشد، قوه قضاییه باید خدمت زنجانی برسد. اگر زنجانی در موعد مقرر بدهی خود را نپرداخت و باز آزادانه در کشور چرخید، ما نمایندگان مجلس قطعا از قوه قضاییه این موضوع را پیگیری میکنیم.
واویلا به کشوری که زنجانی در آن الگو باشد
صمصامی درباره اظهارات زنجانی مبنی بر اینکه دلار به ١۵٠ هزار تومان میرسد و مردم را در شرایط نامناسب اقتصادی کشور ، تحریک به خرید دلار کرد، ادامه داد : اگر امروز آقای زنجانی؛ کسی که محکومیت به اعدام را داشته، الگوی مردم شده که با حرف این فرد هم تحریک به خرید دلار شوند، این موضوع برای کشور واویلا دارد. بابک زنجانی اگر قصوری دارد آقای قوه قضاییه باید این فرد را محاکمه کند و البته یک بار محاکمه کرده و باید همان حکم را اجرا کند و این که امروز آقای زنجانی آزاد در کشور می چرخد اشتباهی بزرگ است.
وی همچنین درباره ابهامات دیگری درباره برج جهان کودک که گویا جزو داراییهایی علی انصاری بوده که توسط زنجانی خریداری شده اما زنجانی نتوانسته تمام رقم قرارداد را بپردازد، آیا این برج هم جزو دارایی های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد، اظهار داشت: کارگروه تشکیل شده برای بررسی اموال منتقل شده از بانک آینده، این موضوع را هم پیگیری میکند.