اعتبار کالابرگ مرحله پنجم تامین شد

طبق اعلام روابط عمومی سازمان هدفمندسازی، وی گفت: با توجه به تأکید دولت محترم بر حمایت پایدار از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و تقویت سبد غذایی خانوارها، و همچنین با تأمین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، اجرای این مرحله گامی مؤثر در بهبود معیشت مردم خانوارهای هدف خواهد بود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص چگونگی و زمان اجرای طرح عنوان کرد: زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی می‌شود.