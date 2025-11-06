تعرفه خودروهای وارداتی پلکانی است
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام نهایی شدن اصلاحات تعرفه واردات خودرو پس از حدود شش ماه بررسی، از اجرای نظام پلکانی تعرفهها بر پایه حجم موتور و نوع خودرو خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت صمت اعلام کرده که در ساختار جدید، تعرفه واردات خودرو بهصورت پلکانی و متناسب با حجم موتور، نوع سوخت و سطح فناوری تعیین خواهد شد. بدین ترتیب خودروهای با حجم موتور پایینتر و مصرف سوخت کمتر از تخفیف تعرفهای برخوردار خواهند بود، در حالیکه خودروهای لوکس و با حجم موتور بالا با تعرفه بالاتری مواجه میشوند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که هدف از این اصلاحات، جلوگیری از ورود بیرویه خودروهای گرانقیمت، مدیریت منابع ارزی و هدایت بازار به سمت خودروهای کممصرف و اقتصادی است.
زارعی سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است: در ماههای گذشته، فرآیند واردات خودرو با ابهامات متعددی در زمینه تعرفهها مواجه بود. با نهایی شدن این دستورالعمل، پیشبینی میشود روند ثبت سفارش و ترخیص خودروها تسریع و بازار از بلاتکلیفی خارج شود.
وی افزود: تعرفههای جدید بهگونهای طراحی شدهاند که ضمن حمایت از تولید داخلی، رقابتپذیری در بازار خودروهای وارداتی حفظ و از فشار قیمتی بر مصرفکنندگان جلوگیری شود.