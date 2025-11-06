صرفه جویی سه و نیم میلیارد دلاری با بومی سازی در صنایع معدنی
مدیر توسعه فناوری و بومیسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از صرفه جویی سه و نیم میلیارد دلاری با بومی سازی در صنایع معدنی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیر توسعه فناوری و بومیسازی ایمیدرو با اشاره به شناسایی ۴۰ قلم محصول راهبردی در صنایع معدنی کشور گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی از محل بومیسازی اقلام موردنیاز صنایع معدنی کشور حاصل شده است.
فرهاد فرشاد با اشاره به احصای حدود ۴۰ قلم محصول راهبردی در صنایع معدنی کشور با هدف بومیسازی افزود: بر اساس هدفگذاری صورتگرفته، انتظار میرود از محل بومیسازی در سال آینده حدود ۸۹۳ میلیون دلار صرفهجویی ارزی داشته باشیم.
مدیر توسعه فناوری و بومیسازی ایمیدرو تأکید کرد: از آنجا که برخی محصولات قابلیت ساخت مشترک در صنایع فولاد و مس را دارند، لازم است رویکرد بومیسازی در اقلام راهبردی به صورت هماهنگ و متقابل پیگیری شود.
فرشاد همچنین با اشاره به فعالیتهای پژوهشی در این حوزه گفت: در اکوسیستم توسعه فناوری و بومیسازی ایمیدرو، چندین مرکز تحقیقاتی فعال هستند که نقش مهمی در پیشبرد اهداف فناورانه و خودکفایی صنعتی کشور ایفا میکنند.