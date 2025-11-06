خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران خبر داد؛

هوشمندسازی ۳۰۰ هزار کنتور برق در تهران تا پایان سال

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: تا پایان سال ۴۰ هزار کنتور دیگر برای مشترکان پرمصرف جایگزین می‌شود تا مجموع کنتورهای هوشمند استان به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد.

به گزارش ایلنا، اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۴۰ هزار کنتور برق در استان تهران به کنتورهای هوشمند تبدیل شده و تا پایان سال نیز ۴۰ هزار کنتور دیگر برای مشترکان پرمصرف جایگزین می‌شود تا مجموع کنتورهای هوشمند استان به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد.

وی افزود: در چارچوب تصمیمات کمیته انرژی و با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت توزیع برق استان تهران با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، احداث نیروگاه‌های خورشیدی روی پشت‌بام ۱۲۰۰ مدرسه را در دستور کار دارد. تاکنون فاز نخست این طرح شامل تهیه پنل‌ها، استراکچرها و اینورترها به پایان رسیده و تجهیزات مورد نیاز در انبار شرکت موجود است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین از احداث نیروگاه‌های بزرگ مقیاس در استان خبر داد و گفت: در پی هماهنگی‌های انجام شده با استاندار محترم تهران، حدود ۲۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تخصیص یافته است. تاکنون احداث حدود هزار مگاوات از این ظرفیت آغاز شده یا در آستانه آغاز است و امیدواریم تا ابتدای سال ۱۴۰۵ این پروژه‌ها وارد مدار تولید شوند.

