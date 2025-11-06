به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، ساغر سلطانی‌نژاد در دوره آموزشی قوانین و مقررات قرنطینه‌ای در صادرات، واردات و تراتزیت محصولات گیاهی و زیرسامانه‌های قرنطینه گیاهی، ضمن تشریح شاخص‌های امنیتی گواهی فیتوسنیتری جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم صدور گواهی‌های بهداشت نباتی (فیتوسنیتری) منطبق با شرایط قرنطینه‌ای کشورهای مقصد تأکید کرد.

مدیرکل دفتر قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به الزامات مندرج در قانون حفظ نباتات و قانون عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات در صادرات و واردات محصولات گیاهی (IPPC) افزود: گواهی فیتوسنیتری به‌عنوان یک سند رسمی بین‌المللی، دارای ویژگی‌های امنیتی است تا از بروز تخلفات احتمالی در تجارت محصولات کشاورزی جلوگیری شود.

وی، رویه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای مقصد از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هند، پاکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و چین را تشریح و بر اهمیت انطباق محتوای گواهی‌ها با الزامات قرنطینه‌ای هر کشور تاکید کرد.

سلطانی نژاد از فرایند صدور الکترونیک گواهی‌های فیتوسنیتری و وجود سامانه استعلام برخط ePhyto به‌عنوان یکی از گام‌های راهبردی سازمان در توسعه شفافیت و تسهیل تجارت سالم بین‌المللی یاد کرد.

