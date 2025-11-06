تاکید سفیر افغانستان بر تسهیل تردد قطارهای باری میان دو کشور
سفیر امارت اسلامی افغانستان در تهران با قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران در احداث و بهرهبرداری از مسیر خواف- هرات، بر لزوم افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در ایستگاه خواف و تسهیل تردد قطارهای باری میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مولوی فضلمحمد حقانی در دیدار با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار برگزاری نشستهای مستمر میان مدیران راهآهن دو کشور و تشکیل کمیتههای تخصصی برای رفع موانع فنی و اجرایی در ساخت شد.
راه آهن ایران و افغانستان شاهراه اتصال ریلی چین به اروپا
در این دیدار، ذاکری اظهار داشت: با بهرهبرداری از قطعه سوم خط ریلی خواف- هرات، طول مسیر فعال میان دو کشور به حدود ۱۴۰ کیلومتر رسیده و تکمیل قطعه چهارم نیز در دستور کار طرف افغانستانی قرار دارد.
مدیرعامل راه آهن همچنین با اشاره به استقبال گرم دکتر پزشکیان، رئیس جمهور از توسعه مناسبات ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان، اتصال شبکه ریلی چین به اروپا از طریق مسیرهای ریلی افغانستان و ایران را یکی از اهداف اصلی همکاریهای مشترک عنوان کرد و گفت: تکمیل مسیر ریلی مزار شریف- هرات و اتصال آن به کریدورهای بینالمللی عبوری از ایران، از جمله مسیرهای منتهی به چابهار و چشمه ثریا میتواند زمینه ساز دسترسی افغانستان به آبهای آزاد و همچنین دسترسی این کشور به اروپا از طریق شبکه ریلی ایران شود.
وی افزود: راه آهن خواف- هرات، کار خود را با حمل ماهانه ۱۰ هزار تن بار در ماه آغاز کرد و اکنون این رقم به بیش از ۶۰ هزار تن رسیده که راه آهن در تلاش است با همکاری دولت افغانستان و شرکت های فورواردری، این رقم را طی ماه های آتی به بالای ۱۰۰ هزار تن در ماه افزایش دهد.
در جریان برگزاری این نشست، دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت خط ریلی خواف- هرات، بر لزوم تسریع در احداث و بهرهبرداری کامل این مسیر تا مزارشریف، به عنوان یکی از پروژههای مهم و راهبردی منطقهای تأکید کردند.
دو طرف همچنین بر تشکیل کمیته مشترک فنی و اجرایی جهت پیگیری مصوبات، هماهنگی در اجرای پروژههای مشترک و تداوم تعاملات سازنده تأکید کردند.