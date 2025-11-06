حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد عملکرد سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی، گفت: وضعیت بازارگاه در حال حاضر تبدیل به وضعیت اسفناکی شده است، به طوری که این سامانه جولانگاه فساد و پشت فاکتوری است.

فروش نهاده‌های دامی به مرغداران با دو برابر قیمت

رئیس اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه بازارگاه به جای سامانه توزیع نهاده‌های دامی، بستر فساد شده است، گفت: اصطلاحا به شیوه «پشت فاکتوری فروختن» و «راه‌اندازی عرضه توافقی در بازارگاه» موجب فساد و تخلف در این سامانه شده است.

کاشانی ادامه داد: در سامانه بازارگاه به جای اینکه نهاده‌های دامی و طیور به دست مرغداران برسد تا در تولید اختلالی به وجود نیاید، نهاده‌ها با دو برابر قیمت به صورت پیش‌فاکتوری یا پشت فاکتوری به دست مرغداران می‌رسد.

رواج فروش پشت فاکتوری در بازارگاه

رئیس اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه متاسفانه در سامانه بازارگاه همه نوع فسادی اتفاق افتاده است، گفت: با توجه به بستر فساد و سودجویی که در چند وقت اخیر به دلیل کمبود نهاده‌های دامی فراهم شده، سودجویان هر کاری که می‌توانستند در بازارگاه انجام بدهند، کردند.

کاشانی ادامه داد: دو ماه است که درخواست داده‌ایم مرغداران بتوانند نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را به صورت نقدی در سامانه بازارگاه خریداری کنند، ولی متاسفانه واردکنندگان، نهاده‌های دامی را به صورت نقدی نمی‌فروشند و تنها به شیوه فروش توافقی در این سامانه عرضه می‌کنند. دلیل تمایل واردکنندگان برای فروش توافقی این است که بتوانند در موقع فروش نهاده‌ها، پشت فاکتوری بگیرند. از طرفی، عوامل توزیع را به بازارگاه فرستاده‌اند.

بازار سیاه فروش نهاده‌های دامی در بازارگاه

رئیس اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده، کوتاژهای ذرت را به عوامل توزیع واگذار می‌کنند، گفت: این افراد برای توزیع آنها کیلویی، ۷ تا ۸ هزار تومان به عناوین مختلف یا به صورت نقدی، دلار می‌گیرند یا پول نقد دریافت می‌کنند و هر کسی آنها را گران‌تر بخرد به او می‌فروشند.

به گفته کاشانی، این موارد باعث شده است که نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود، در سامانه بازارگاه تا دو برابر قیمت اصلی فروخته شود.

وی افزود: وقتی به وزارت جهاد کشاورزی هم اعتراض می‌کنیم که فروش توافقی را بردارید و فروش نقدی را باز کنید، اینگونه پاسخ می‌دهند که اگر به واردکنندگان برای نوع فروش سخت‌گیری کنیم، آنها از عرضه نهاده‌های دامی خودداری و تهدید می‌کنند که اگر فروش نقدی باز شود، ما نهاده‌ها را عرضه نخواهیم کرد.

رئیس اتحادیه مرغداران میهن گفت: جای تاسف است که واردکننده ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را بگیرد و با آن نهاده‌های دامی وارد کند و به سود منطقی آن اکتفا نکرده و چندین برابر قیمت به تولیدکنندگان بفروشد و وزارتخانه و دستگاه نظارتی هم نتواند مانع سودجویی این افراد شود.

