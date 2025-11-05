خبرگزاری کار ایران
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی

در هفته گذشته، بالغ بر مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان به ۹ نفر از افرادی که گزارشات فرار مالیاتی‌شان در سازمان امور مالیاتی به نتیجه رسیده بود، پرداخت و به حسابشان واریز شد.

به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی،‌ رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت:در مورد بحث پرداخت پاداش به اشخاصی که فرار مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌کنند، مبالغی تحت عنوان پاداش باید پرداخت شود. اولین جلسه بررسی گزارش‌های مربوط به فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

او بیان کرد: در هفته گذشته، بالغ بر مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان به ۹ نفر از افرادی که گزارشات فرار مالیاتی‌شان در سازمان امور مالیاتی به نتیجه رسیده بود، پرداخت و به حسابشان واریز شد.

وی ادامه داد: این افراد عادی بودند و گزارش‌ها را در سامانه سودزنی ما ثبت کردند. مستندات آن در این سامانه به‌صورت کامل در اختیار سازمان قرار گرفته بود و به استناد گزارش آن‌ها، ما توانستیم فرار مالیاتی این افراد را شناسایی کرده و نسبت به مطالبه مالیات اقدام کنیم.

او بیان کرد: نخستین نفر و بیشترین مبلغ پرداختی، نزدیک به ۴۵۰ میلیون تومان بود که از مجموع ۷۳۰ میلیون تومان به او تعلق گرفت.

مستوفی تأکید کرد:در مجموع، سازمان امور مالیاتی پاداشی به مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان به ۹ فردی که گزارشات فرار مالیاتی را ثبت کرده بودند، پرداخت کرد. این اقدامات به شناسایی و مطالبه مالیات از فراریان مالیاتی کمک کرده است.

 

