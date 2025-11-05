به گزارش ایلنا، محمد مسعود سمیعی نژاد که در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این سازمان، سخن می گفت، تصریح کرد: توسعه در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی و … سراسر کشور زمانی شکل گرفته که ایمیدرو با اساسنامه خود مشغول به خدمت بوده است اما پس از تغییر قوانین و مقررات، این سازمان از اهداف خود دور شد و توسعه به حاشیه رفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری دغدغه های مقام معظم رهبری درباره این حوزه، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های این بخش از جمله ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ارزآوری و توسعه متوازن، معتقد به تقویت جایگاه معدن در اقتصاد هستیم و تلاش می کنیم دغدغه های رهبری رفع شود.

سمیعی نژاد که پس از ارایه نظرات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اعلام آمادگی آن ها برای همکاری با ایمیدرو به بیان مسائل این حوزه می پرداخت، ادامه داد: در همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی است که اهداف برنامه هفتم محقق می شود که یکی از مهمترین عوامل آن، حرکت ایمیدرو در ریل اولیه و طبق اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی است.

وی با ابراز تشکر از روسای قبلی ایمیدرو یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد طی 10 سال اخیر و از زمانی که مقررات خارج از اساسنامه بر این سازمان تحمیل شد، توسعه از مسیر خود خارج شده و اثربخشی لازم از این نهاد حاکمیتی گرفته شده است.به گفته سمیعی نژاد، روسای اخیر ایمیدرو در حالی که ابزار مناسب و کافی برای پیاده سازی طرح های توسعه ای نداشته اند، با مشکلات فراوان، وظایف تعریف شده را انجام می دادند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، ضمن استقبال از همکاری با قوه قانونگذاری، افزود: همگی در یک کشتی نشسته ایم و هدف تمامی ما پیشرفت کشور و ارتقای جایگاه کنونی است که این امر لزوم تشریک مساعدی چند جانبه را افزایش می دهد. سمیعی نژاد با بیان اینکه برخی از مشکلات نیز مربوط به قانون فعلی معادن است که نیاز به اصلاح دارد، گفت: دست در دست هم دهیم تا با برگرداندن ایمیدرو به ریل اصلی خود، زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم سازیم در غیر اینصورت اقدام قابل توجهی رخ نخواهد داد.وی با اشاره به سوابق فعالیت های خود اظهار داشت: با هدف زمینه سازی گسترش حضور بخش خصوصی و رفع موانع برای فعالیت سرمایه گذاران این حوزه آمده ام و مسئولیت قبول کرده ام.

تمرکز بر اکتشاف

سمیعی نژاد، همچنین آزادسازی بیش از پیش پهنه های معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تمرکز فعالیت ها را از مرحله اکتشاف انجام می دهیم به این دلیل که این بخش همچون موتور حرکت معدن و صنایع معدنی عمل می کند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به کمبود مواد اولیه و خوراک صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: باید هر چه سریع‌تر سراغ معادن خارج کشور – به ویژه همسایگان- برویم و از مواجه شدن با کمبود خوراک در سال های نه چندان دور پرهیز کنیم.

در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس هیات عامل ایمیدرو، رضا علیزاده رئیس کمیسیون از اعلام آمادگی این مجموعه، برای همکاری با وزارت صمت و ایمیدرو، در جهت رفع توسعه بخش معدن خبر داد.

در این جلسه همچنین برخی اعضای کمیسیون پیشنهادهایی برای بهره گیری حوزه معدن از حقوق دولتی و تخصیص 50درصد مبالغ دریافتی با ساز و کار جدید و در یک صندوق (همانند صندوق توسعه ملی) ارایه دادند.

