مهرداد افشین، مدیرعامل شرکت "آرشا فناوران رادان" در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: هلدینگ ما با نام "آرمان همراه ارتباطات آریا" است که در زمینه واردات موبایل و لوازم جانبی فعالیت دارد و همچنین در صادرات محصولاتی مانند سنگ، لوله پلیکا، پلاستیک و مس نیز فعال هستیم.

وضعیت بازار موبایل پس از حذف ارز ترجیحی با ثبات شد

وی در ادامه افزود: با حذف ارزهای ترجیحی از سوی دولت و جایگزینی آن با ارز تالار دوم، بازار موبایل به ثبات نسبی رسید و اکنون تفاوت قیمت ارز تالار دوم با ارز آزاد حدود ۸ تا ۹ درصد است و دیگر واردکنندگان معطل صف تخصیص ارز نیستند و همین مسئله باعث شده تا بازار موبایل دچار کمبود کالا و نوسان قیمتی نشود و مصرف‌کننده نهایی آسیب نبیند.

افشین تأکید کرد: سال گذشته بازار آشفته‌تر بود و تخلفات زیادی در این صنف رخ داد، اما امسال با نظارت بهتر، وضعیت بهبود یافته است.

چالش‌های مدیریتی در صنف موبایل

مدیرعامل "آرشا فناوران رادان" با اشاره به ضعف ساختاری در مدیریت صنف موبایل گفت: در حوزه مدیریت کلان این صنف، ما در بخش برنامه‌ریزی خوب عمل می‌کنیم اما در کنترل و نظارت بسیار ضعیف هستیم. کنترل فروش و نظارت دقیقی بر فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد و از ۱۶۰۰ شرکت فعال، نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت از میدان خارج شده‌اند و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت باقی مانده‌اند که با سودهای بسیار پایین یکی دو درصدی به فعالیت ادامه می‌دهند.

افشین در بخش دیگری از سخنانش از تخلفات اخیر در اظهار گمرکی انتقاد کرد و افزود: برخی شرکت‌های متخلف گوشی آیفون را به‌عنوان برندهای دیگر مانند شیائومی اظهار می‌کردند تا عوارض و مالیات کمتری بپردازند. برای مثال؛ به جای پرداخت ۳۰ میلیون تومان عوارض برای آیفون، تنها یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند که این اقدام باعث شد تا گوشی‌های چند میلیون تومانی زیر قیمت واقعی به بازار بیایند و شرکت‌های سالم متضرر شوند.

او خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت و اتحادیه مربوطه این شرکت‌ها را شناسایی کرده‌اند، اما هنوز برخی گوشی‌های خاموش دست مصرف‌کنندگان است که در حال پیگیری برای رفع مشکل آن‌ها هستیم.

لزوم طبقه‌بندی جدید ارزی برای گوشی‌های میان‌رده

افشین در ادامه گفت: در گذشته گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ارز نیمایی دریافت می‌کردند، اما اکنون این تفکیک از بین رفته است و اگر در انتخابات آینده عضو هیئت‌مدیره شوم، اولین اقدامی که انجام می‌دهم ایجاد طبقه‌بندی جدید ارزی برای گوشی‌های بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری است. این کار باعث می‌شود اقشار ضعیف جامعه بتوانند گوشی‌های ۷ تا ۱۰ میلیون تومانی را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

وی با تأکید بر لزوم توجه دولت به معیشت دیجیتال مردم تصریح کرد: همان‌طور که دولت برای نان، برنج و گندم مردم برنامه دارد، باید موبایل را هم به‌عنوان کالای ضروری در نظر بگیرد.

کالاهای تقلبی و اجحاف در حق مصرف‌کننده

افشین یکی از مشکلات دیگر بازار موبایل را ورود کالاهای رفرش و دست‌دوم دانست و اظهار کرد: برخی کالاهای مصرف‌شده در خارج از کشور دوباره بسته‌بندی و پلمب می‌شوند و به‌عنوان گوشی آکبند به بازار ایران می‌آیند. این اقدام ظلم به مصرف‌کننده است؛ فردی که با سختی پول جمع کرده تا برای خانواده‌اش گوشی بخرد، نباید محصول دست‌دوم دریافت کند.

او افزود: این گوشی‌ها معمولاً طوری تنظیم می‌شوند که تا پایان دوره گارانتی ۱۸ ماهه کار کنند و سپس خراب شوند، در حالی که مصرف‌کننده انتظار دارد پنج سال از آن استفاده کند.

مدیرعامل شرکت "آرشا فناوران رادان" در پایان گفت: از دولت و وزارت صمت درخواست دارم نظارت بیشتری بر فرآیند واردات و کنترل کالاهای موبایل داشته باشند تا از بروز تخلف و آسیب به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

