به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی سوم تا نهم آبان نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با حدود یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارد. نیروگاه‌ها با حدود یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با حدود یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی هستند. در مجموع مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی حدود ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب بوده است.

شنبه، سوم آبان: نیروگاه‌ها ۲۴۵.۷۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۱۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۳.۲۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۷۳ میلیون و ۱۶۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، چهارم آبان: مصرف نیروگاه‌ها به ۲۵۳.۳۶ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۲.۲۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۶۵.۵۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۹۱ میلیون و ۱۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

دوشنبه، پنجم آبان: مصرف نیروگاه‌ها ۲۵۱.۰۸ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۷۰.۸۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۵۴.۰۲ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف این روز به ۶۷۵ میلیون و ۹۹۰ هزار مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، ششم آبان: نیروگاه‌ها ۲۵۱.۷۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۸.۶۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۷۱.۲۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۶۹۱ میلیون و ۶۳۰ هزار مترمکعب گاز در این سه بخش در این روز مصرف شد.

چهارشنبه، هفتم آبان: نیروگاه‌ها ۲۴۸.۸۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۱۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۶۲.۰۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۶۸۵ میلیون و ۶۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

پنج‌شنبه، هشتم آبان: نیروگاه‌ها ۲۴۲.۲۷ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۸۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۶۴.۵۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. درمجموع ۶۸۰ میلیون و ۶۴۰ هزار مترمکعب گاز در این روز به این سه بخش تحویل شد.

جمعه، نهم آبان: نیروگاه‌ها ۲۲۳.۶۶ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۶.۰۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۷۳.۱۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. درمجموع ۶۷۲ میلیون و ۸۸۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.

میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در هفته منتهی به نهم آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد به‌طور میانگین نیروگاه‌ها روزانه بیش از ۲۴۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده حدود ۱۷۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بیش از ۲۶۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند. درمجموع الگوی مصرف بیانگر کاهش تدریجی در بخش نیروگاهی و افزایش محسوس در بخش خانگی و تجاری است؛ روندی که از آغاز سردی هوا در کشور حکایت دارد.

