اعلام قیمت طلا و سکه ١٣ آبان ماه

به گزارش ایلنا، امروز ١٣ آبان ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٩٧٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠میلیون و ۴٨٨ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ٩٨۴هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١١ میلیون و ۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠۴ میلیون و ٣۴٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/