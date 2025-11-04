اعلام قیمت طلا و سکه ١٣ آبان ماه
امروز سه شنبه ١٣ آبان ماه ١۴٠۴ قیمت انواع طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز ١٣ آبان ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٩٧٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠میلیون و ۴٨٨ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ٩٨۴هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ١١١ میلیون و ۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠۴ میلیون و ٣۴٠ هزار تومان معامله شد .
نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ۶٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان رسید.