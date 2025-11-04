طرح انتقال آب از سد لار به تهران در دستور کار قرار دارد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی آبادی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح های صنعت آب و برق با حضور برخط رئیس جمهوری درباره وضعیت آب تهران ادامه داد: همه کارهایی که لازم بوده برای تامین آب تهران انجام داده ایم و طرح ناتمامی نداریم مگر طرح انتقال آب از سد لار که قرار است نشتی سد لار را برگرداینم .

وی ادامه داد: امیدواریم بعد از این دوره بتوانیم این طرح را نیز به اتمام برسانیم و البته به سرعت درحال اجرا است و در اولویت قرار دارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اکنون قرارگاه در آنجا فعال است و تلاش می کنیم تجهیزات بیشتری اختصاص داده شود تا کار شتاب بیشتری بگیرد .

علی آبادی با بیان اینکه کشور پنج سال خشکسالی متوالی پشت سر گذاشته و اکنون وارد سال ششم شده است، گفت: ما باید متوجه شرایط کنونی باشیم و آب کم مصرف کنیم .

وزیر نیرو با بیان اینکه ما جزو کشورهای پرمصرف هستیم ادامه داد: در منطقه ما حدود ۱۰۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز آب تامین مصرف می شود اما در کشورمان برخی مصرف کنندگان تا ۵۰۰ لیتر مصرف می کنند و این بی انصافی است.

علی آبادی افزود: من متواضعانه از همه مردم می خواهم که اینها را شناسایی کرده و به ما گزارش کنند و ما از نظر قانونی این امکان را داریم که با اینها برخورد کنیم .

وی در باره طرح های امروز که افتتاح شد، خاطر نشان کرد: امروز روز بسیار مبارکی بود و پروژه های بسیار مهمی افتتاح شد که یکی از آنها همین طرح آب از سدطالقان به تهران است.

وزیر نیرو ادامه داد: این طرح برای شرایط اضطراری است و برای استان های تهران و البرز بود که الحمدالله این پروژه در زمان بسیار کوتاهی انجام شد.

علی آبادی خاطرنشان کرد: اما به این معنا نیست که همه مشکل آب تهران حل می شود؛ سهم قابل توجهی از این آب نصیب مردم می شود برای شرب که برای شرایط اضطراری استفاده کنند.

