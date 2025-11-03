خبرگزاری کار ایران
دهقان در پاسخ به ایلنا:

شناسایی بازماندگان از تحصیل در مناطق محروم تا پایان آبان
رییس بنیاد مستضعفان گفت: دانش آموزان بازمانده از تحصیل باید شناسایی شوند و وضعیت آنها و خانواده‌هایشان مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین دهقان در جمع خبرنگاران در حاشیه سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدراس استعدادهای درخشان در پاسخ به سوال ایلنا درباره اقدامات انجام شده در بنیاد مستضعفان برای بازماندگان از تحصیل دانش آموزان مناطق محروم اظهار داشت: این دانش آموزان بازمانده از تحصیل باید شناسایی شوند و وضعیت آنها  و خانواده‌هایشان مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد : در این مقوله با دو بحث جداگانه دانش‌آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند و  دانش‌آموزانی که بازمانده از تحصیل هستند، مواجه هستیم که می توان بازماندگان را به تحصیل برگرداند. 

رییس بنیاد مستضعفان درباره میزان دانش آموزان شناسایی شده برای بازگشت به تحصیل گفت: ثبت نام‌ها تا اواخر آبان ماه به تمام می‌رسد و پس از آن آمار و اطلاعات دانش آموزان ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل به بنیاد مستضعفان ارایه می‌شود و ما هم منتظر اطلاعات جدید در پایان آبان ماه هستیم.

دهقان افزود: بازماندگان از تحصیل از دهه یک تا چهارم با اولویت روستاها و شهرهای کوچک مورد پوشش بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بخشی از این دانش آموزان تحت مشکلات خانوادگی و آسیب اجتماعی و اقتصادی قرار دارند، پس از شناسایی و حل مشکلات این دانش آموزان بازمانده از تحصیل، آنها را در مدراس ثبت نام می‌کنیم  و تا پایان تحصیل و روز دریافت کارنامه این دانش آموزان را رصد و حل مشکلات آنها را پیگیری می کنیم.

