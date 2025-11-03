به گزارش ایلنا، منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در ماه‌های گذشته شاهد عملکرد قابل‌توجهی در شاخص‌های اقتصادی بوده است. نگاهی به آمار عملکرد مرداد ماه و سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مسیر رشد قرار گرفته و بخش تولید، صادرات و واردات نیز وضعیت قابل قبولی را تجربه می‌کند.

میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پنج ماهه ابتدای سال

روند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس طی سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده‌ی اعتماد به ظرفیت‌های این منطقه است. افزایش طرح‌های جدید، آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها و رشد ارزش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نویدبخش توسعه اقتصادی این منطقه در سال جاری است.

در مردادماه سال جاری ۲۶,۸۵۷ میلیارد ریال سرمایه داخلی جذب شد و مجموع عملکرد سال به ۱۴۱,۷۹۰ میلیارد ریال رسید. این عملکرد نشان‌دهنده تداوم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به ظرفیت‌های منطقه است.

سرمایه‌گذاری خارجی با رقم ۵۰ میلیون دلار در مرداد ماه و ۹۳.۶ میلیون دلار در طول پنج ماهه ابتدای سال بوده است. گرچه نسبت به سرمایه داخلی کمتر است، اما طبق آمار عملکرد درخشانی در مردادماه شاهد بودیم.

صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی

صدور ۱۵ فقره مجوز در مرداد ماه و ۳۳ مجوز در پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش طرح‌های جدید است که رشد طرح‌ها می‌تواند به اشتغال و ظرفیت صنعتی جدید منجر شود.

با تحقق ۳۱,۸۱۰ میلیارد ریال در مرداد ماه و ۳۴۶,۷۹۷ میلیارد ریال در پنج ماهه امسال، ارزش طرح‌های دارای مجوز به‌طور محسوسی افزایش یافته است، که بیانگر ورود پروژه‌های بزرگ‌تر است.

اجرای دو طرح جدید در مرداد ماه و ۱۹ طرح در پنج ماهه امسال، شاخصی برای حرکت از برنامه‌ریزی به سوی اجراست. هر طرح آغاز شده یعنی نزدیک‌تر شدن به بهره‌برداری واقعی.

ارزش ریالی طرح‌هایی که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است

۷۵,۸۴۹ میلیارد ریال در مرداد ماه و بیش از ۳۶۶.۲۳۵.۰ میلیارد ریال در کل پنج ماهه؛ ارقام قابل توجهی هستند که نشان از ورود طرح‌های بزرگ به مرحله عملیاتی دارند.

در مردادماه یک پروانه و در مجموع پنج ماه ۷ پروانه صادر شده است که انتظار می‌رود با سرعت گرفتن اجرای پروژه‌ها، این شاخص نیز رشد بیشتری داشته باشد.

۲۷۱ میلیارد ریال در مرداد ماه و ۲۰.۱۲۸.۰ میلیارد ریال تا پایان این ماه از ابتدای سال به ثبت رسیده است که این شاخص نشان‌دهنده تبدیل سرمایه‌گذاری به تولید واقعی است.

۳ مجوز دیگر نیز در مرداد ماه و ۸ مجوز در سال، بیانگر علاقه‌مندی خارجی‌ها به اجرای طرح‌هایی در منطقه ارس است، هرچند تعداد محدود نشان‌دهنده فضای قابل بهبود برای جذب بیشتر است.

ارزش مجوزهای صادره طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی

با ثبت ۴۶.۷ میلیون دلار در مرداد ماه و ۱۲۱.۷ میلیون دلار در جمع پنج ماهه امسال، پتانسیل ورود سرمایه قابل‌توجه به منطقه وجود دارد، اگر روند اجرایی نیز تقویت شود.

آغاز عملیات اجرایی یک طرح خارجی در مرداد ماه و دو طرح از ابتدای امسال، به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار، پیام مثبتی برای موفقیت مذاکرات سرمایه‌گذاری خارجی است.

ارزش تولید واحدهای صنعتی

در بخش تولیدات نیز، رشد محسوس ارزش تولید صنعتی و کشاورزی به چشم می‌خورد. واحدهای فعال منطقه توانسته‌اند نقش مؤثری در تأمین نیازهای داخلی و صادراتی کشور ایفاء کنند. آمارها از عملکرد قابل توجه در ماه مرداد نسبت به عملکرد کلی این مجموعه از ابتدای سال دارد.

طی مرداد ماه ۱۶,۱۴۴ میلیارد ریال و در جمع پنج ماهه ۷۲,۶۰۹ میلیارد ریال تولیدات صنعتی انجام شده است که این آمار نشان می‌دهد منطقه به قطب تولیدی مهمی در اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شده است.

ارزش تولیدات کشاورزی

با ۱۳,۳۵۴ میلیارد ریال تولید محصولات کشاورزی در مردادماه و بیش از ۶۴.۵۴۵.۰ میلیارد ریال در جمع پنج ماهه امسال، نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و صادرات منطقه قابل ملاحظه است.

ارزش صادرات کالا به خارج از کشور

صادرات منطقه آزاد ارس نیز در مرداد ماه و جمع سال ۱۴۰۴ نشان از تثبیت موقعیت ارس در مسیر تجارت خارجی کشور دارد. افزایش صادرات کالا جایگاه ارس را به‌عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی ایران تقویت کرده است.

در مرداد ماه ارزرش صادرات این منطقه به ۳.۲ میلیون دلار و در جمع پنج ماهه امسال به ۴۳ میلیون دلار رسیده است؛ هر چند رشد آن محدود بوده اما پایدار بوده که نشان‌دهنده افزایش توان صادراتی تولیدکنندگان منطقه است.همچنین ارزش صادرات خدمات در مرداد ماه ۱۲ میلیون دلار و در پنج ماهه ۶۸.۶ میلیون دلار بوده است که این شاخص نشان دهنده آن است که ارزش افزوده صنعتی منطقه تنها در کالا متوقف نشده است. ارزش صادرات کالا و خدمات تولیدی به سرزمین اصلی از مسیر منطقه ۱۶ میلیون دلار در مرداد ماه و ۱۰۰ میلیون دلار در جمع پنج ماهه امسال بوده است و ارس نقش مهمی در ترانزیت تجاری کشور ایفاء می‌کند.

در بخش صادرات مجدد منطقه نیز این شاخص با ۰.۷ میلیون دلار در مرداد ماه و ۷.۴ میلیون دلار در جمع پنج ماهه امسال بوده که هر چند روندی رو به رشد داشته اما با سهم محدودی همراه بوده است.

واردات به منطقه آزاد ارس

در حوزه واردات نیز، تمرکز اصلی بر تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدی بوده است. این روند بیانگر جهت‌گیری منطقی منطقه به‌سوی تقویت ظرفیت تولید و خودکفایی صنعتی است، نه صرفاً واردات مصرفی. در بخش واردات تجهیزات و ماشین آلات ۵.۴ میلیون دلار در مرداد ماه و ۷۵ میلیون دلار در جمع پنج ماهه امسال واردات انجام شده که می‌تواند نشانه توسعه تجهیزات تولیدی باشد.

واردات مواد اولیه نیز ۱ میلیون دلار در مرداد و ۵.۱ میلیون دلار در پنج ماهه امسال بوده که نیاز به بومی‌سازی و تأمین داخلی همچنان دیده می‌شود.

واردات کالای مصرفی به منطقه نیز ۱ میلیون دلار در مرداد ماه و ۴ میلیون دلار در جمع پنج ماهه امسال انجام شده که کنترل واردات کالای غیرمولد می‌تواند تراز تجاری را تقویت کند. درآمد ارس نیز در حوزه مسافری ۱۰ میلیون دلار در مرداد ماه و ۳۷.۱ میلیون دلار در پنج ماهه امسال بوده که ارتباط مستقیمی با رونق گردشگری و خرید همراه مسافران دارد.

