بررسی راهبردهای توسعه همکاری‌های ریلی ایران و افغانستان

راهبردهای توسعه همکاری‌های ریلی میان ایران و افغانستان در دیدار مدیرعامل راه‌آهن کشورمان با سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بررسی شد.

️به گزارش  ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، دیدار و گفت‌وگو کرد.‌️

در این نشست، برنامه‌های همکاری ریلی میان ایران و افغانستان به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت.‌️

ذاکری در این دیدار با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی در منطقه، گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و با بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های معظم ایرانی، نقش محوری در توسعه و بهره‌برداری از مسیر ریلی ایران- افغانستان- چین ایفا خواهد کرد.‌️

وی این پروژه را گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی و حمل‌ونقل منطقه‌ای برشمرد.‌️این دیدار فرصتی برای مرور آخرین پیشرفت‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی در خصوص کریدورهای حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی بود. اتصال این مسیر ریلی نه تنها به تسهیل جابجایی بار و مسافر میان سه کشور کمک خواهد کرد، بلکه ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت در منطقه فراهم می‌آورد.

