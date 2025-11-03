️به گزارش ایلنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، دیدار و گفت‌وگو کرد.‌️

در این نشست، برنامه‌های همکاری ریلی میان ایران و افغانستان به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت.‌️

ذاکری در این دیدار با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی در منطقه، گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و با بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های معظم ایرانی، نقش محوری در توسعه و بهره‌برداری از مسیر ریلی ایران- افغانستان- چین ایفا خواهد کرد.‌️

وی این پروژه را گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی و حمل‌ونقل منطقه‌ای برشمرد.‌️این دیدار فرصتی برای مرور آخرین پیشرفت‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی در خصوص کریدورهای حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی بود. اتصال این مسیر ریلی نه تنها به تسهیل جابجایی بار و مسافر میان سه کشور کمک خواهد کرد، بلکه ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت در منطقه فراهم می‌آورد.