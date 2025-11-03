گام مهم برای کاهش قیمت برنج وارداتی / برنج کیفی پاکستان در راه ایران

مجید حسنی مقدم، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تغییر نحوه توزیع برنج در بازار از ابتدای مهرماه، گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار که در نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، هرگونه برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود در مبادی ورودی باید در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار بگیرد و سپس با هماهنگی کارگروه تنظیم بازارهای استانی توزیع شود.

توزیع برنج وارداتی از مسیر شرکت بازرگانی دولتی

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برنج‌ وارداتی بعد از تحویل به شرکت بازرگانی دولتی، از طریق ستاد تنظیم بازار استانی در بازار توزیع خواهد شد.

حسنی مقدم با بیان اینکه بعد از مصوبه ستاد تنظیم بازار، قاعدتاً توزیع برنج با این شیوه در بازار انجام خواهد شد که یک مرحله انجام و این فرایند مطابق ورود و تحویل برنج و نیاز انجام خواهد گرفت.

برنج ۳۸۶ پاکستانی در بازار موجود است

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا توزیع برنج پاکستانی منحصر به یک نوع رقم است؟» گفت: خیر، در توزیع نخست، انواع رقم برنج پاکستانی و هندی توزیع شده؛ اما نوع کیفی برنج پاکستانی تقریبا یک ماه است که ثبت سفارش انجام و فرایند واردات آن آغاز شده است.

حسنی مقدم افزود: برنج ۳۸۶ پاکستانی پیش از این هم ثبت سفارش و وارد بازار شده است؛ ولی نوع کیفی برنج پاکستانی که فرایند واردات آن آغاز شده است، به محض تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران، در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت و در چارچوب مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع می‌شود.

واردات برنج کیفی پاکستانی برای تنظیم بازار

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «چه ارقامی از برنج کیفی پاکستانی وارد کشور می‌شود؟» گفت: ارقام متفاوتی از برنج کیفی پاکستانی اعم از سوپر باسماتی و باسماتی سفید ۱۱۲۱ در حال ورود به کشور است.

حسنی مقدم در پاسخ به این سوال که «چرا قیمت برنج پاکستانی گران شده است؟» گفت: قیمت نوع کیفی برنج پاکستانی به واسطه توان جانشینی تقریبی با ارقام کیفی داخلی با افزایش تقاضا مواجه شد و طبیعتا در بازار افزایش قیمت داشته است نه لزوما قیمت تمام انواع برنج پاکستانی.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کاهش قیمت برنج کیفی پاکستانی، ثبت سفارش آن انجام شده تا وارد و توزیع شود. ورود این ارقام برنج به تدریج آغاز شده و قرار است تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران، شده و در بازار مطابق برنامه تنظیمی و ابلاغیه ستاد تنظیم بازار توزیع شود.

انتهای پیام/