تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به ۹ میلیارد دلار رسید

تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به ۹ میلیارد دلار رسید
بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا 10 آبان‌ماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.

به گزارش ایلنا ، از این میزان، ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی، 8 میلیارد و 971 میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو و 950 میلیون دلار به بخش خدمات تخصیص داده شده است.

بر اساس این گزارش، از 24.626 میلیون دلار اختصاص یافته به بخش تجارت و بازرگانی سهم بخش‌های صنعتی به شرح زیر است:

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۵ میلیارد دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۲ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۲.۹ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۵ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۱.۷ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۶۵۲ میلیون دلار

سایر صنایع: ۸.۴ میلیارد دلار

همچنین بیش از ۸.۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، و ۹۵۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.

 

 

