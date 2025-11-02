خبرگزاری کار ایران
گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در سال ۱۴۰۳ تقدیم رئیس‌جمهور شد

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت در سال ۱۴۰۳ تقدیم رئیس‌جمهور شد
مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۳ را بر اساس اطلاعات سامانه «سمادنو» تهیه و با امضای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ارسال کرد. این گزارش که دومین گزارش سالانه در دولت چهاردهم است، همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا، این گزارش در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰‌ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷) و حکم جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تهیه شده است.

از آبان‌ماه ۱۳۹۲ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۹ فقره گزارش جامع فصلی (در مقاطع سه‌ماهه) و سالانه (۳۹ گزارش فصلی و ۱۰ گزارش سالانه) توسط مرکز مدیریت بدهی‌ها با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تدوین و برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.

همچنین از سال ۱۳۹۵، بر اساس بخشنامه خزانه‌داری کل کشور (شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶)، ۲۳۹ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی و سالانه از بیش از پنج‌هزار نقطه گزارشگری در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی دریافت شده که پایه اصلی این گزارش‌های جامع را تشکیل می‌دهد.

 

