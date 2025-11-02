به گزارش ایلنا ، طبق داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در پایان مهر امسال به ۲۱ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان رسید.

داده‌های آماری این گزارش نشان می دهد ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی با رشد ۱۳۶ درصدی در مهر امسال نسبت به مهر پارسال همراه بوده است.

ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در شهریور امسال حدود ۱۷ همت بود.

روند رو به رشد ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی در آبان و آذر امسال عمدتاً ناشی از روند صعودی بازار بوده است.

در بهمن‌ پارسال شرکت «صنایع عمران اسپندار» با تغییر نام از «شرکت سرمایه‌گذاری سیمان اسپندار» و تغییر اعضای هیات مدیره، در زمره اشخاص خارجی قرار گرفت؛ با توجه به این‌که شخص مزبور سهام‌دار عمده نماد ساربیل است و دارایی آن در این نماد در مهر ۱۴۰۴ بیش از ۹.۸ همت است، تغییر شخصیت آن به شخصیت خارجی، از جمله موارد مؤثر در افزایش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به مهر سال گذشته است.

گزارش مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش خرید سرمایه‌گذاران خارجی در طول مهر امسال معادل سه هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان بوده است.

طبق این گزارش عمده خریدها متعلق به سرمایه‌گذارانی از جزایر کیمن، هلند، افغانستان و ترکیه بوده است.

