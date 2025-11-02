خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

کاهش مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست با نشان ملی «سرو سبز»

کاهش مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست با نشان ملی «سرو سبز»
کد خبر : 1708499
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت برجسته‌تر شدن نقش نشان ملی «سرو سبز» در پروژه‌های ساخت‌وساز، این نشان را ابزاری مؤثر در کاهش مصرف انرژی و ارتقای سازگاری با محیط زیست دانست.

به گزارش ایلنا، نشست هیأت امنای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیأت امنا، با حضور اعضا برگزار شد. در این نشست، دستورکارهای تخصصی مرکز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در آغاز جلسه، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارشی از تاریخچه، جایگاه حقوقی، وظایف، اهداف و عملکرد مرکز ارائه کرد.

در ادامه فرزانه صادق در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه مرکز تحقیقات، اظهار داشت: تشکیل این مرکز بیانگر ضرورت وجود نهاد مرجع برای تدوین و نظارت بر استانداردهای ملی در حوزه راه، مسکن و شهرسازی است و مصوبات آن باید برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم ورود فعال‌تر مرکز تحقیقات به موضوعات مرتبط با قیر و آسفالت تأکید کرد و خواستار تدوین فهرست اقدامات و فناوری‌های مورد تأیید این مرکز در حوزه‌های حمل‌ونقل و ساختمان شد.

صادق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به شاخص‌های زیست‌محیطی در ساخت‌وساز، خواستار تقویت نقش نشان ملی «سرو سبز» در پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی شد و افزود: این نشان، ابزاری مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و افزایش سازگاری با محیط زیست است و لازم است هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص انجام شود.

وی در پایان، بر ضرورت انتشار عمومی نتایج پژوهش‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی این مرکز تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ