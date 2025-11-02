جزییات عرضه اولیه پگاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا زینلی، معاون سرمایه‌گذاری شرکت صنایع شیر ایران در مراسم افتتاح رسمی شرکت بورسی کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس گفت: چهار درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در روند عرضه سهام به صندوق‌ها و ۸ درصد به عموم عرضه می‌شود و ۱۳ درصد توسط بازار گردان‌ها عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: قیمت پایه این سهام ۹۵۵ تومان تعیین شده و روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه عرضه اولیه انجام می‌شود.

معاون شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف لبنیات در ایران کاهش پیدا کرده، به دنبال متنوع‌سازی محصولات هستیم و تولید محصولات های‌تک را هم در دستورکار قرار دادیم و تولید محصولات برای بیماران و افراد خاص در دست اجرا است و بخشی از این محصولات تولید شده و بخشی دیگر در حال تکمیل شده است.

وی یکی از محصولات ویژه را تولید شیر خشک نوزاد برشمرد که کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس از جمله تولیدکنندگان شیر خام لازم جهت تولید آنها است‌.

