جزییات عرضه اولیه پگاه
معاون سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران جزییات عرضه اولیه پگاه را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا زینلی، معاون سرمایهگذاری شرکت صنایع شیر ایران در مراسم افتتاح رسمی شرکت بورسی کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس گفت: چهار درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در روند عرضه سهام به صندوقها و ۸ درصد به عموم عرضه میشود و ۱۳ درصد توسط بازار گردانها عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: قیمت پایه این سهام ۹۵۵ تومان تعیین شده و روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه عرضه اولیه انجام میشود.
معاون شرکت صنایع شیر ایران با اشاره به برنامهریزیها برای افزایش تولید گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف لبنیات در ایران کاهش پیدا کرده، به دنبال متنوعسازی محصولات هستیم و تولید محصولات هایتک را هم در دستورکار قرار دادیم و تولید محصولات برای بیماران و افراد خاص در دست اجرا است و بخشی از این محصولات تولید شده و بخشی دیگر در حال تکمیل شده است.
وی یکی از محصولات ویژه را تولید شیر خشک نوزاد برشمرد که کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس از جمله تولیدکنندگان شیر خام لازم جهت تولید آنها است.