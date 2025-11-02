کاهش تصادفات نیازمند فرهنگسازی همگانی
رئیس سازمان راهداری وحملونقل جادهای شتاب در تکمیل طرحهای اولویتدار حوزه راهداری و حملونقل جادهای را نیازمند همافزایی، همگرایی و همکاری بین دستگاهها عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، رضا اکبری در سفر به استان زنجان و در دیدار با استاندار زنجان، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی حوزه راهداری استان را بررسی کرد و بر همکاری مشترک در جهت تسریع در روند تکمیل طرحهای اولویتدار تأکید کرد.
معاون وزیر راه وشهرسازی در این سفر در بازدید از پروژه پل دوربرگردان دانشگاه زنجان، بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک ورودی شهر زنجان تاکید کرد و افزود: با تکمیل این پل در دو ماه آینده و رفع نواقص موجود، بهرهبرداری از آن میتواند نقش موثری در افزایش ایمنی تردد دانشجویان و کاهش توقفهای ناگهانی در مسیر زنجان- تبریز داشته باشد.
وی همچنین ضمن بازدید از چند محور مواصلاتی و پروژه عمرانی در شهرستانهای زنجان، طارم و خدابنده، در نشستهای مشترک با مسئولان استانی، بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای ایمنی، اولویتبندی رفع نقاط پرحادثه و تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد.
وی در نشست شورای اداری شهرستان خدابنده با بیان این که تکمیل بموقع پروژههای ایمنی مطالبه اصلی مردم است و این سازمان با تمام توان در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای کشور گام بر می دارد، گفت: کاهش تصادفات فقط با اصلاح جادهها امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند فرهنگسازی همگانی و همکاری همه دستگاهها است و رفع نقاط پرخطر باید براساس میزان خطر و اولویت بندی انجام شود.
براساس این گزارش، در این سفر که با همراهی نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی انجام شد، وضعیت موجود محورهای مواصلاتی، روند اجرای پروژههای در دست ساخت و مشکلات اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
اکبری در بازدید از محورهای بناب، سرخهدیزج، گیلوان، آببر، کوهکن و درام با اشاره به اهمیت این مسیرها در ارتباطات بینشهری و گردشگری، خواستار تسریع در عملیات بهسازی، روکش آسفالت و رفع نقاط پرحادثه این محورها شد.
رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در بازدید از شهرستان خدابنده، اجرای پروژههای تعریض و بهسازی محور سجاس- مجیدآباد، محور سه راهی سجاس- سجاس و اصلاح تقاطع غیرهمسطح قیدار- ابهر را از طرحهای مهم ایمنی در استان عنوان کرد و بر لزوم نظارت دقیق فنی و حفظ کیفیت اجرای این پروژهها تأکید کرد.