معاون وزیر ارتباطات:
در شاخص ارائه خدمات آنلاین با ضعف مواجه هستیم
معاون وزیر ارتباطات درباره وضعیت ایران در شاخصهای جهانی گفت: در ابتدای دولت چهاردهم، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت دیجیتال سازمان ملل ۱۰۱ بود. بررسیها نشان میدهد در شاخص نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی وضعیت مطلوبی داریم، اما در شاخص ارائه خدمات آنلاین با ضعف مواجه هستیم.
به گزارش ایلنا، محمد محسن صدر، در این برنامه با اشاره به تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم اظهار کرد: «ایجاد زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند، تشکیل سازمان نوآوری و امنیت در دستگاههای اجرایی، و راهاندازی اپراتورهای امنیت سایبری از جمله مأموریتهای مهم سازمان در سال نخست اجرای برنامه است. در کنار این اهداف، دستیابی به پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری و ۱۰ میلیون اتصال خانگی نیز در دستور کار قرار دارد.»
طراحی زیستبومهای دولت دیجیتال؛ از تعدد سامانهها تا پنجره واحد خدمات
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دستور ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تحول در خدمات دولت، افزود: «در ماههای اخیر با همکاری دانشگاهها و متخصصان داخلی، طرحی منسجم برای بازآفرینی دولت هوشمند تهیه و به تصویب رئیسجمهور رسیده است. این طرح تحت عنوان زیستبومهای دولت دیجیتال، رویکردی جدید در خدمترسانی دولت به مردم است.»
او توضیح داد: «در این طرح، دولت به چند زیستبوم یا اکوسیستم موضوعی تقسیم میشود تا هر گروه از خدمات در یک منظومه واحد و با هماهنگی میان دستگاهها ارائه شود. بهجای تعدد سامانهها و مراجعههای مکرر مردم، یک درگاه واحد برای هر حوزه مانند تجارت، سلامت یا آموزش ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، فرآیندها سادهتر و امکان نظارت بر عملکرد دستگاهها فراهم میشود.»
صدر تأکید کرد: «در گذشته شهروندان برای انجام یک کار باید با دهها سامانه مختلف سروکار داشتند، اما با اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهها برقرار و پنجره واحد خدمات شکل میگیرد. این همان مطالبهای است که رئیسجمهور و وزیر ارتباطات بارها بر آن تأکید کردهاند.»
ارتقای رتبه جهانی دولت دیجیتال ایران در دستور کار است
معاون وزیر ارتباطات درباره وضعیت ایران در شاخصهای جهانی گفت: «در ابتدای دولت چهاردهم، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت دیجیتال سازمان ملل ۱۰۱ بود. بررسیها نشان میدهد در شاخص نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی وضعیت مطلوبی داریم، اما در شاخص ارائه خدمات آنلاین با ضعف مواجه هستیم. تمرکز بر زیستبومهای دولت دیجیتال دقیقاً برای ارتقای همین بخش است.»
او افزود: «برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای رتبه ایران به جایگاه ۷۵ را هدفگذاری کرده است، اما رئیسجمهور تأکید دارند که شأن ایران فراتر از این است و باید در میان ۲۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. بر اساس پیشبینیها، اجرای کامل زیستبومها میتواند جهشی چشمگیر در رتبه ایران ایجاد کند.»
تعاملپذیری دستگاهها و مشارکت بخش خصوصی
صدر در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی میان دستگاههای دولتی گفت: «یکی از چالشهای اصلی، تضاد منافع میان دستگاهها بود که هرکدام خود را مالک بخشی از خدمات میدانستند. اما پس از گفتوگوهای متعدد در سطح دولت و با تأکید رئیسجمهور، رویکرد همکاری جایگزین رقابت شد. امروز وزارتخانهها و نهادهای مرتبط، در قالب زیستبومهای مشترک کنار هم کار میکنند.»
او افزود: «در این زیستبومها مشارکت بخش خصوصی نیز پیشبینی شده است، زیرا دولت بهتنهایی منابع و نیروی انسانی کافی ندارد. با حضور شرکتهای توانمند خصوصی، میتوان خدمات را با کیفیت بالاتر و سرعت بیشتر به مردم ارائه کرد.»
پایگاههای داده قابل اعتماد و پروژه «ایرانپاس»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره پایگاههای داده ملی توضیح داد: «یکی از اهداف کلیدی، ایجاد پایگاههای داده قابل اعتماد و استاندارد است تا مردم بتوانند اسناد خود را بهصورت الکترونیکی در اختیار داشته باشند. در این راستا، پروژهای با عنوان ایرانپاس در حال اجراست که بهزودی رونمایی میشود.»
او گفت: «در این سامانه، مدارکی مانند شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و مدارک تحصیلی بهصورت الکترونیکی ذخیره میشوند و مردم میتوانند هنگام مراجعه به دستگاهها، آنها را از طریق تلفن همراه ارائه دهند. این اقدام علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، شفافیت و اصالت دادهها را تضمین میکند.»
امنیت سایبری و اپراتورهای تخصصی
صدر با اشاره به اهمیت امنیت در خدمات دیجیتال گفت: «امنیت یکی از ارکان اصلی زیستبومهای دولت دیجیتال است. پیوست امنیتی ویژهای با مشارکت تمام نهادهای مسئول تدوین شده تا یکپارچگی و حفاظت از دادهها تضمین شود. همچنین بر اساس ماده ۱۰۳ برنامه هفتم، ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری در دستور کار قرار دارد.»
او تأکید کرد: «هدف این است که مردم از سرویسهای دولت دیجیتال با اطمینان خاطر استفاده کنند و هیچ تهدیدی متوجه دادههای شخصی و ملی نباشد.»
تحقق ۹۰ درصدی تکالیف سال نخست برنامه هفتم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره پیشرفت برنامهها گفت: «بر اساس زمانبندی مصوب، در پایان سال نخست برنامه هفتم باید حدود ۲۵ درصد از احکام مربوطه محقق میشد، اما خوشبختانه میزان تحقق بالای ۹۰ درصد بوده است. این نشاندهنده همافزایی میان وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرایی است.»
حمایت از فعالان حوزه بازی و محتوای دیجیتال
صدر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت از اکوسیستمهای نوآور گفت: «اگرچه زیستبومهای دولت دیجیتال بر خدمات حاکمیتی متمرکزند، اما وزارت ارتباطات برنامههای حمایتی متعددی برای فعالان حوزه فناوری، از جمله تولیدکنندگان بازیها و سرگرمیهای دیجیتال دارد. در سفرهای استانی وزیر ارتباطات نیز دیدار با این فعالان از محورهای اصلی برنامههاست.»
تهاتر مطالبات سازمان و تراز مالی مثبت
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مالی این سازمان گفت: «سازمان فناوری اطلاعات زیان انباشته ندارد. البته در برخی حوزهها بهنیابت از دولت هزینههایی انجام میدهیم که در حال تهاتر با دستگاههای بدهکار هستیم. بر اساس برنامهریزیها، تسویه این مطالبات در ماههای آینده انجام خواهد شد.»
محمد محسن صدر در پایان سخنان خود تأکید کرد: «هدف ما این است که خدمات دولت برای مردم آسان، شفاف و در دسترس باشد. مردم بلدند کار و تجارت خود را انجام دهند؛ وظیفه ما این است که موانع را برداریم و مسیرشان را هموار کنیم. زیستبومهای دولت دیجیتال، نقشه راه این تحول بزرگاند.»