استیفای حقوق ذینفعان و سهامداران بانک ملت با تملیک ملک بدهکار اصلی پرونده چای دبش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو پیگیری های قانونی برای وصول مطالبات این بانک و با تکلیف و حمایت ویژه مرجع محترم قضایی، ملکی در منطقه لواسان تهران شناسایی شد که با اقدامات مفصل قضایی شامل تحقیقات و بازپرسی از افراد و اجرای احکام رد دیون شامل تشکیل هیأت‌های کارشناسی، نیابت و اخذ مجوزهای مورد نیاز و همزمان با ادامه فرآیند کارشناسی، ملک مذکور در هفته گذشته به نام بانک ملت منتقل شد.

لازم به ذکر است، تحویل قطعی این ملک (و اموال داخل آن) و کسر از مطالبات بانک، پس از اخذ گزارش کارشناسی ملک و اموال (حاوی فهرست و ارزش آنها) صورت خواهد گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از مرجع محترم قضایی تاکید می شود که بانک ملت پس از حصول موارد فوق و در اجرای تکالیف قانونی مبنی بر مولد سازی دارایی ها و فروش املاک مازاد با رعایت مصالح بانک و ذینفعان، پس از طی تشریفات قانونی، نسبت به برگزاری مزایده فروش این ملک اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/