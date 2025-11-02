استیفای حقوق ذینفعان و سهامداران بانک ملت با تملیک ملک بدهکار اصلی پرونده چای دبش
بانک ملت اعلام کرد با حمایت مرجع محترم قضایی و پیگیری های مستمر و اقدامات صورت گرفته، ملک بدهکار اصلی پرونده چای دبش در منطقه لواسان تهران تملیک شد و براین اساس بخشی از مطالبات بانک در این پرونده وصول خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو پیگیری های قانونی برای وصول مطالبات این بانک و با تکلیف و حمایت ویژه مرجع محترم قضایی، ملکی در منطقه لواسان تهران شناسایی شد که با اقدامات مفصل قضایی شامل تحقیقات و بازپرسی از افراد و اجرای احکام رد دیون شامل تشکیل هیأتهای کارشناسی، نیابت و اخذ مجوزهای مورد نیاز و همزمان با ادامه فرآیند کارشناسی، ملک مذکور در هفته گذشته به نام بانک ملت منتقل شد.
لازم به ذکر است، تحویل قطعی این ملک (و اموال داخل آن) و کسر از مطالبات بانک، پس از اخذ گزارش کارشناسی ملک و اموال (حاوی فهرست و ارزش آنها) صورت خواهد گرفت.
در پایان ضمن قدردانی از مرجع محترم قضایی تاکید می شود که بانک ملت پس از حصول موارد فوق و در اجرای تکالیف قانونی مبنی بر مولد سازی دارایی ها و فروش املاک مازاد با رعایت مصالح بانک و ذینفعان، پس از طی تشریفات قانونی، نسبت به برگزاری مزایده فروش این ملک اقدام خواهد کرد.