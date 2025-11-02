۳.۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی به فروش رفت

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو ، بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۳ میلیارد و ۳۲۴ میلیون و ۷۱۹ هزار کیلووات ساعت برق در تمامی تابلوها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال انجامید.

تابلو فیزیکی برق در این هفته میزبان فروش ۱.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی بود، این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۱.۳ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این بازه هفتگی ۳ میلیارد و ۳۱۹ میلیون میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۴ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال را رقم زد.

در هفته ابتدایی آبان، ۴.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۲۸ میلیارد ریال انجامید.

