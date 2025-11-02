خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشریح جزئیات محاسبه قبض آب در ایران

تشریح جزئیات محاسبه قبض آب در ایران
کد خبر : 1708163
لینک کوتاه کپی شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شهرها ۴۵۰۰ و در روستاها ۷۹۶۵ تومان است که چندین برابر نرخ فروش کنونی است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مسعود علویان‌صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از اجرای مدل تعرفه‌ پلکانی آب در قالب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از مشترکان کم‌مصرف و بازدارندگی برای پرمصرف‌ها اجرا می‌شود.

او اعلام کرد میانگین قبض آب مشترکان کم‌مصرف کمتر از ۲۰ هزار تومان است و ۳۴ درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند. الگوی مصرف خانوار تهرانی ۱۲ مترمکعب و رقم قبض آن ۵۱ هزار تومان تعیین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شهرها ۴۵۰۰ و در روستاها ۷۹۶۵ تومان است که چندین برابر نرخ فروش کنونی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ