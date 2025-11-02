تشریح جزئیات محاسبه قبض آب در ایران
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: قیمت تمامشده هر مترمکعب آب در شهرها ۴۵۰۰ و در روستاها ۷۹۶۵ تومان است که چندین برابر نرخ فروش کنونی است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مسعود علویانصدر، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از اجرای مدل تعرفه پلکانی آب در قالب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از مشترکان کممصرف و بازدارندگی برای پرمصرفها اجرا میشود.
او اعلام کرد میانگین قبض آب مشترکان کممصرف کمتر از ۲۰ هزار تومان است و ۳۴ درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند. الگوی مصرف خانوار تهرانی ۱۲ مترمکعب و رقم قبض آن ۵۱ هزار تومان تعیین شده است.
