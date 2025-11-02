خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی به ایلنا خبر داد:

عبور بار آمریکایی از مسیر ریلی ایران به افغانستان

عبور بار آمریکایی از مسیر ریلی ایران به افغانستان
کد خبر : 1708093
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بار کشورهای ترکیه، ترکمنستان، هند، امارات، روسیه از این مسیر ریلی خواف – هرات عبور کرده و حتی بار آمریکا از این مسیر به افغانستان رسیده است.

جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان جابه جایی بار ترانزیتی از مسیر راه آهن خواف- هرات اظهارا داشت: خوشبختانه در ماه گذشته رکورد جابه جایی بار در مسیر راه آهن خواف- هرات شکست و عبور بار در خط ریلی ایران- افغانستان به ۶۳ هزار تن رسید. 

وی تاکید کرد: تا پایان سال میزان جابه جایی بار در این مسیر به ۱۰۰ هزار تن می‌رسد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته تحقق این عدد، نیازمند انجام اقداماتی از سوی شرکت‌های ایرانی است و به آن‌ها تکلیف کرده‌ایم که با توجه به استقبال خوبی که صاحبان بار افغانستانی داشتند و با توحه به استقبال دولت هند برای صادرات و ترانزیت خود از مسیر شمتیغ، باید رفع مشکلات را در اولویت قرار دهیم و البته در حال حاضر هم مشکلات را یکی از پس دیگری حل می‌کنیم. 

ذاکری گفت: عبور بار ترانزیتی از مسیر خواف- هرات را در اولویت قرار دادیم و امیدوارم تا یک ماه آینده ۴۳ کیلومتر دیگر به خط راه آهن هراتع اضافه شود. این مسیر در حال حاضر ۹۰ درصد پشرفت فیزیکی دارد و آقای صاحب زاده مدیر عامل راه اهن افغانستان قول داده است که این مسیر را تا یک ماه آینده اضافه کند. این مسیر از روزنک به سمت هرات حرکت می‌کند و با تکمیل آن تنها یک ایستگاه باقی می‌ماند که آن هم در حال ساخت است. 

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: نقطه قوت این است که یک شهرک صنعتی در مجاورت ایستگاه بعدی این راه آهن وجود دارد و قطب بار محسوب می‌شود و با اتصال این شهرک به خط ریلی، جابه جایی بار افزایش پیدا می‌کند. 

وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که بتوانیم از تمام ظرفیت‌های ایستگاهی استفاده کنیم و خوشبختانه قطارهای ما در این مسیر به قدری زیاد شده که ظرفیت تمام خطوط ایستگاهی تکمیل شده است. راه آهن افغانستان این مسیر ریلی را پسندیده است و علاقه‌مند هستند که جابه جایی بار در مسیر افزایش پیدا کند و راه آهن ایران هم پیگیر این موضوع است. 

ذاکری درباره میزان درآمد ترانزیتی و جابه جایی بار از این مسیر گفت: به ازای هر تن کیلومتر ۱۳ هزارم فرانک سوییس درامد ایجاد می‌شود، به این گونه که ۶۳ هزار تن بار را در میزان مسافت طی شده و در ۱۳ هزارم فرانک سوییس ضرب می‌کنیم. پایان سال آمار میزان درآمد را اعلام خواهیم کرد اما فعلا به فکر درآمد از مسیر افغانستان نیستیم و بیشتر به فکر باز شدن این مسیر و رونق آن هستیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کشورهایی که بار آن‌ها از این مسیر عبور می‌کند، تاکید کرد: بار کشورهای ترکیه، ترکمنستان، هند، امارات، روسیه از این مسیر ریلی عبور کرده و حتی بار آمریکا از مسیر ریلی خواف – هرات به افغانستان رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ