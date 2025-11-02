عبور بار آمریکایی از مسیر ریلی ایران به افغانستان

جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان جابه جایی بار ترانزیتی از مسیر راه آهن خواف- هرات اظهارا داشت: خوشبختانه در ماه گذشته رکورد جابه جایی بار در مسیر راه آهن خواف- هرات شکست و عبور بار در خط ریلی ایران- افغانستان به ۶۳ هزار تن رسید.

وی تاکید کرد: تا پایان سال میزان جابه جایی بار در این مسیر به ۱۰۰ هزار تن می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته تحقق این عدد، نیازمند انجام اقداماتی از سوی شرکت‌های ایرانی است و به آن‌ها تکلیف کرده‌ایم که با توجه به استقبال خوبی که صاحبان بار افغانستانی داشتند و با توحه به استقبال دولت هند برای صادرات و ترانزیت خود از مسیر شمتیغ، باید رفع مشکلات را در اولویت قرار دهیم و البته در حال حاضر هم مشکلات را یکی از پس دیگری حل می‌کنیم.

ذاکری گفت: عبور بار ترانزیتی از مسیر خواف- هرات را در اولویت قرار دادیم و امیدوارم تا یک ماه آینده ۴۳ کیلومتر دیگر به خط راه آهن هراتع اضافه شود. این مسیر در حال حاضر ۹۰ درصد پشرفت فیزیکی دارد و آقای صاحب زاده مدیر عامل راه اهن افغانستان قول داده است که این مسیر را تا یک ماه آینده اضافه کند. این مسیر از روزنک به سمت هرات حرکت می‌کند و با تکمیل آن تنها یک ایستگاه باقی می‌ماند که آن هم در حال ساخت است.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: نقطه قوت این است که یک شهرک صنعتی در مجاورت ایستگاه بعدی این راه آهن وجود دارد و قطب بار محسوب می‌شود و با اتصال این شهرک به خط ریلی، جابه جایی بار افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که بتوانیم از تمام ظرفیت‌های ایستگاهی استفاده کنیم و خوشبختانه قطارهای ما در این مسیر به قدری زیاد شده که ظرفیت تمام خطوط ایستگاهی تکمیل شده است. راه آهن افغانستان این مسیر ریلی را پسندیده است و علاقه‌مند هستند که جابه جایی بار در مسیر افزایش پیدا کند و راه آهن ایران هم پیگیر این موضوع است.

ذاکری درباره میزان درآمد ترانزیتی و جابه جایی بار از این مسیر گفت: به ازای هر تن کیلومتر ۱۳ هزارم فرانک سوییس درامد ایجاد می‌شود، به این گونه که ۶۳ هزار تن بار را در میزان مسافت طی شده و در ۱۳ هزارم فرانک سوییس ضرب می‌کنیم. پایان سال آمار میزان درآمد را اعلام خواهیم کرد اما فعلا به فکر درآمد از مسیر افغانستان نیستیم و بیشتر به فکر باز شدن این مسیر و رونق آن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کشورهایی که بار آن‌ها از این مسیر عبور می‌کند، تاکید کرد: بار کشورهای ترکیه، ترکمنستان، هند، امارات، روسیه از این مسیر ریلی عبور کرده و حتی بار آمریکا از مسیر ریلی خواف – هرات به افغانستان رسیده است.

