هاشمی ابتدا با تأکید بر این نکته که تمام دغدغه‌های مطرح‌شده توسط افراد حاضر در این جلسه از قبل برای دولت هم قابل هضم و درک بوده است، گفت: اولین مسئله‌ای که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، مسائل زیرساختی مربوط به هوش مصنوعی است. یعنی شما در هر استارت‌آپ یا یک حوزه فناوری جدید که ورود کنید، اولین دغدغه، توسعه زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی است. این موضوع در کیفیت اکثر مقالات علمی نیز کاملاً مشهود است. در بسیاری از مقالات علمی، به دلیل نبود زیرساخت‌های هوش مصنوعی، کیفیت مقالات بسیار اُفت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده توسط فناوران حاضر در این جلسه اشاره کرد و گفت: شاید یک سؤال مهم در این قسمت این باشد که ما به سمت توسعه زیرساخت‌های جزیره‌ای در کل کشور حرکت کنیم؟ آیا چنین چیزی شدنی است؟ واقعیت این است که منابع ما محدود است و از آن طرف، نیازها نیز بسیار است. زمانی ما در نظر داریم بستری را برای اجابت نیاز بخش خصوصی حتی در حیطه پژوهش فراهم کنیم، اما نکته این است که اگر چنین اتفاقاتی بیفتد، ممکن است برگردیم به مسائلی که در دهه ۹۰ درگیر آن بودیم.

هاشمی در همین راستا ادامه داد: ما حدود شش ماه روی این قضیه فکر کردیم. خود من یکی از مخالفان توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به‌صورت بخشی بودم، چرا که همه نگرانی ما مباحثی است که در دهه ۹۰ هم رخ داد. در آن سال‌ها پهپاد را به‌صورت متمرکز در کشور گسترش دادیم، اما در بخش خدمات‌رسانی ورود نکردیم. همین منجر به شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال شد.

وی به راه‌حل‌های علمی و منطق موجود پرداخت و گفت: از آنجایی که منابع محدود است، باید آن را در یک‌جا متمرکز کنیم تا به‌صورت عادلانه به همه برسد که البته این مورد هم بسیار هزینه‌بر است. البته یک راه‌حل دیگر هم وجود دارد؛ این‌که زیرساخت ابری بسازیم که تازه در آن زمان، توزیع‌شدگی معنا پیدا می‌کند. برای نمونه، دانشجویان دیگر نباید نگران ذخیره داده‌های خود روی فضای ابری گوگل باشند، بلکه بتوانند در داخل کشور یک فضای ذخیره‌سازی ابری مشخص داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به زیرساخت‌های پرسرعت گریزی زد و ادامه داد: این زیرساخت‌ها می‌تواند کیفیت ارتباطات را به‌صورت یکسان و عادلانه میان همه اقشار افزایش دهد. در همین سفر به آذربایجان شرقی، حدود سه‌هزار و سیصد میلیارد تومان برای زیرساخت‌های ارتباطی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. اگر قرار است از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه استفاده کنیم، می‌توانیم دانشگاه تبریز را یکی از آن دانشگاه‌های به‌حق بدانیم.

در ادامه این نشست تعاملی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضار خواست تا نیروی انسانی و HPCها در دانشگاه‌ها را مجدداً مرور کنند. در همین راستا به فلسفه شکل‌گیری مراکز آپا در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه‌های درست کار دانشی توزیع‌شده، همین مراکز آپا است. این کار دقیقاً یک حرکت لبه دانشی است. حمایت ویژه وزارت ارتباطات نیز شامل مراکز آگاهی‌رسانی می‌شود.

هاشمی به توانایی‌های بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در جریان هستید که در جلسات ما برای اختصاص‌دادن فضایی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بخش خصوصی بسیار مشارکت می‌کند. همچنین اخیراً در شرکت ملی پست، با ظرفیت بخش خصوصی آذربایجان شرقی، هوشمندسازی پست اتفاق افتاد. مجموعه مرکز تنظیم مبادلات در کشور نیز از تمام ظرفیت هوش مصنوعی و ربات‌ها با یاری بخش خصوصی در حال استفاده است. جنس فعالیت ما در بخش زیرساخت‌های هوش مصنوعی به‌صورت مشارکتی با بخش خصوصی خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌ها برای شکل‌گیری «دولت الکترونیک» در همه بخش‌های کشور پاسخ نداده است، گفت: در حال حاضر با مشارکت بخش خصوصی، طرحی به‌نام «زیست‌بوم دولت دیجیتال» با چند محور کلیدی در حال پیگیری است. اول از همه حضور بخش خصوصی در دولت الکترونیک است که در این حالت، دولت را به چند شاخه تقسیم کردیم که بر هر شاخه یک اپراتور نظارت دارد. در حوزه سلامت و بهداشت، مالیات، انرژی، حمل‌ونقل و همه این موارد جزئی از این زیست‌بوم دولت الکترونیک خواهند بود که با دستور شخص رئیس‌جمهور و با محوریت بخش خصوصی در حال پیشبرد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه مثال‌های بیشتری از این طرح جدید ارائه داد و گفت: مردم در این زیست‌بوم اقتصادی دیجیتال جدید دیگر معطل نمی‌شوند، بلکه اپراتور آنلاین مانند یک راهنما، داده و اطلاعات را از مردم می‌گیرد و شفاف‌سازی می‌کند. این موضوع به «نظام حکمرانی داده‌محور» نیز کمک خواهد کرد.

هاشمی به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و ادامه داد: ما آماده‌ایم که با محوریت‌ها و ظرفیت‌های استان در هوشمندسازی انرژی، به استان آذربایجان شرقی خدمات ارائه دهیم، چراکه براساس مطالعات جهانی، می‌توان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از مصرف انرژی را کاهش داد.

وی در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده در بحث ارتباطات بیان کرد: دو مسیر توسعه ارتباطات را دنبال می‌کنیم؛ اول، توسعه ارتباطات سیار با محوریت نسل پنجم تلفن همراه یا همان ۵G و دوم توسعه زیرساخت فیبر نوری. برای پوشش بیشتر و اتصال بیشتر به فیبر نوری، متناسب با نیاز مشترک نیز اقدامات بسیاری انجام شده است. همان‌طور که می‌دانید در دولت چهاردهم، بعد از ۱۰۰ سال انتقال از کابل‌های مسی به فیبر نوری ممکن شد و امید داریم ظرف پنج سال آینده، این مسیر کامل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان به برخی ظرفیت‌های ارائه‌شده به استان آذربایجان شرقی برای انجام مطالعات فضایی اشاره کرد و گفت: با توجه به پژوهشکده‌های ارائه‌شده برای انجام مطالعات صنایع فضایی می‌توان گفت مسیر به‌خوبی در حال پیشرفت است. امیدواریم با همراهی استاندار محترم، ظرفیت‌های بالقوه نیز بالفعل شوند. همچنین در برنامه هفتم توسعه درباره اقتصاد دیجیتال تکلیف است که تا پایان برنامه به ۱۰ درصد کل سهم GDP یا تولید ناخالص داخلی دست پیدا کنیم. در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی است.