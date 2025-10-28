خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صنعت لوازم خانگی نماد خودکفایی صنعتی ایران است

صنعت لوازم خانگی نماد خودکفایی صنعتی ایران است
کد خبر : 1707900
لینک کوتاه کپی شد.

فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، روز شنبه سوم آبان در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی تهران بر لزوم حمایت مؤثر از تولید داخلی و رفع موانع ساختاری در مسیر توسعه این صنعت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛  طهماسبی نماینده مردم نی‌ریز، استهبان و بختگان در گفت‌وگو با تولیدکنندگان و کارآفرینان حاضر در نمایشگاه گفت: صنعت لوازم خانگی یکی از پایه‌های مهم خودکفایی صنعتی کشور به شمار می‌رود و توان فنی و مدیریتی فعالان این حوزه، ایران را به مرحله‌ای از خوداتکایی رسانده است که می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در بازارهای منطقه‌ای نیز نقش‌آفرینی کند.

وی افزود کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیگیری رفع موانع تولید، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و تسهیل فرآیندهای اداری را در دستور کار دارد تا فضای اقتصادی تولید و صادرات در این بخش بهبود یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ