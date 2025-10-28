صنعت لوازم خانگی نماد خودکفایی صنعتی ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛ طهماسبی نماینده مردم نی‌ریز، استهبان و بختگان در گفت‌وگو با تولیدکنندگان و کارآفرینان حاضر در نمایشگاه گفت: صنعت لوازم خانگی یکی از پایه‌های مهم خودکفایی صنعتی کشور به شمار می‌رود و توان فنی و مدیریتی فعالان این حوزه، ایران را به مرحله‌ای از خوداتکایی رسانده است که می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در بازارهای منطقه‌ای نیز نقش‌آفرینی کند.

وی افزود کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیگیری رفع موانع تولید، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و تسهیل فرآیندهای اداری را در دستور کار دارد تا فضای اقتصادی تولید و صادرات در این بخش بهبود یابد.

انتهای پیام/