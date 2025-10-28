خبرگزاری کار ایران
واردات مرزنشینی به سمت واردات مواد اولیه تولید سوق داده شود
در نشست اخیر کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، نگرانی‌های بخش‌خصوصی از پیامدهای طرح اصلاح قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(ملوانی و ته لنجی) مطرح شد؛ آنها اگرچه اجرای این قانون را اقدامی مثبت در جهت افزایش شفافیت و رشد درآمدهای دولت دانستند، اما در عین حال نسبت به آسیب آن به تولید داخلی و ایجاد رقابت ناعادلانه هشدار دادند.

پنجمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به منظور بررسی آثار و تبعات طرح اصلاح قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) بر صنایع داخلی برگزار شد. در این جلسه که با حضور سخنگوی دولت و نمایندگانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان صمت استان، گمرک و تشکل‌های تخصصی برپا شده بود، نمایندگان دولت در دفاع از اجرای این طرح، آن را ظرفیتی برای شفاف‌سازی واردات مرزنشینی عنوان کرده و اعلام کردند که این طرح به صورت تدریجی و پلکانی اجرا شده و امکان اصلاح آن در روند اجرا وجود دارد.

 در ابتدای جلسه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به نگرانی‌هایی که فعالان اقتصادی نسبت به اجرای اصلاحیه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مطرح کرده‌اند، گفت: به دنبال آن هستیم که پس از بحث و بررسی این موضوع، جمع‌بندی نظرات را به سازمان توسعه تجارت ارائه کنیم.

 

