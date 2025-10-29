اشتغال کارگران صنعت لوازم خانگی در خطر

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی : رئیس هیئت مدیره صنایع لوازم خانگی ایران از کاهش ۶۰ درصدی تخصیص ارز در این صنعت طی شش ماهه نخست امسال پرده برداشت و هشدار داد که در صورت ادامه این روند، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد که برای تجارت و نهایتا اقتصاد کشور خوب نیست.

علیرضا محمدی‌ دانیالی، رییس هیئت مدیره صنایع لوازم خانگی، درباره آخرین وضعیت تولید، اشتغال و صادرات این صنعت در کشور، توضیح داد: تا سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات در صنعت لوازم خانگی داشتیم، اما امسال با چالش بزرگی مواجه شده‌ایم که دومین صنعت پر اشتغال کشور را تهدید می‌کند. در شش ماه نخست امسال تخصیص ارز صنعت حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و تولید نیز در سه ماهه اول ۳۸ درصد و در سه ماهه دوم ۱۸ درصد افت داشته است.

وی ادامه داد: اگر برای تأمین ارز فکری نشود، در نیمه دوم سال واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و این برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. به اعتقاد من دولت‌ها دو وظیفه مهم دارند؛ نخست رشد اقتصادی و دوم اشتغال مولد. در بسیاری از نظریات اقتصادی، اشتغال مولد حتی از رشد اقتصادی نیز اهمیت بیشتری دارد، هرچند هر دو باید هم‌زمان دنبال شوند.

