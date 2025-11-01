حفظ تاب آوری شبکه آب و برق نیازمند همراهی مشترکان است

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "عباس علی‌آبادی"، وزیر نیرو در حاشیه چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی برق پشتیبان مراکز دارای سطح‌بندی با محور «تداوم کارکرد مولدها» که صبح شنبه ۱۰ آبان‌ماه در محل وزارت نیرو برگزار شد، بر اهمیت پایداری شبکه برق و نقش حیاتی آن در زندگی مردم تأکید کرد و گفت: آب و برق دو کالای بسیار مهم و حیاتی هستند که در شرایط عادی و به‌ویژه در مناطق حساس، نقشی تعیین‌کننده در امنیت و رفاه جامعه دارند.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در صنعت برق گفت: پدافند غیرعامل همان‌طور که از نامش پیداست، مجموعه اقداماتی برای افزایش هزینه‌های دشمن و کاهش آسیب‌پذیری در داخل کشور است. این رویکرد از سال‌ها پیش در وزارت نیرو نهادینه شده و در دولت کنونی با دقت و اهتمام بیشتری دنبال می‌شود.

علی‌آبادی افزود: یکی از محورهای اصلی پدافند غیرعامل در حوزه انرژی برق، تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و ایجاد قابلیت تأمین برق به‌صورت جزیره‌ای در شرایط اضطراری است تا حتی در صورت بروز اختلال، مناطق آسیب‌دیده از شبکه جدا و خدمات‌رسانی در سایر بخش‌ها ادامه یابد.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های گذشته در حال تکمیل است و هدف ما آن است که حتی در شرایط بحرانی نیز شبکه برق کشور پایدار بماند.

علی آبادی با اشاره به لزوم ذخیره‌سازی انرژی برق گفت: امروز امکان ذخیره برق فراهم شده و استفاده از این ظرفیت می‌تواند در کاهش هزینه‌ها در شرایط بحرانی نقش مهمی ایفا کند.

