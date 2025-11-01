آغاز ثبت سفارش جدید دانههای روغنی و کنجاله از ۱۲ آبان
ثبت سفارشات جدید دانههای روغنی و کنجاله برای واردات در فصل پاییز از ۱۲ آبان ماه با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید دانههای روغنی و کنجاله برای واردات در فصل پاییز از ۱۲ آبان ماه آغاز میشود.
ایران حدود ۹۵ درصد در تولید و تأمین روغن خوراکی وابستگی ارزی به واردات دانه روغن و روغن خام دارد به طوری که بخشی از این روغن از طریق روغن کشی دانههای روغنی در کارخانجات داخلی و بخشی نیز به صورت واردات روغن خام آماده وارد میشود.
با وجود اینکه صحبتهایی درباره احتمال تغییر نرخ مرجع واردات روغن خام وجود داشت؛ ثبت سفارش جدید این محصول نیز کماکان با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشود.