رئیس مؤسسه تحقیقات چغندرقند کشور اعلام کرد:
رشد ۲۰ برابری کشت پاییزه چغندرقند
رئیس مؤسسه تحقیقات چغندرقند کشور از رشد تاریخی سطح زیر کشت پاییزه چغندرقند و دستیابی به تولید ۲.۴ میلیون تنی این محصول در سال جاری خبر داد و گفت: این موفقیت علاوه بر افزایش ضریب خوداتکایی شکر، موجب صرفهجویی چشمگیر منابع آبی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اباذر رجبی در جلسه ارزیابی عملکرد این مؤسسه با اشاره به دستاوردهای پژوهشی و فناورانه سالهای اخیر گفت: توسعه کشت پاییزه چغندرقند نهتنها به افزایش تولید و ارتقای ضریب خوداتکایی در محصول استراتژیک شکر منجر شده، بلکه باعث صرفهجویی قابلتوجهی در منابع آبی کشور نیز شده است.
وی افزود: سطح زیرکشت چغندرقند پاییزه از حدود ۲ هزار هکتار در سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۰ هزار هکتار در سال ۱۴۰۳ رسیده که نتیجه آن صرفهجویی بیش از ۲۴۰ میلیون مترمکعب آب معادل ظرفیت سد کرج در مجموع دو سال اخیر بوده است.
به گفته رجبی، این افزایش سطح کشت چغندرقند پاییزه موجب رشد تولید چغندرقند و رسیدن آن به حدود ۲۴۰۰ هزار تن در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ شده است که یک رکورد محسوب میشود.
رئیس موسسه تحقیقات چغندرقند کشور ضمن اشاره به همکاری تحقیقاتی مؤسسه با دانشگاه فردوسی مشهد در پروژههای فناوری نوین از جمله عیارسنجی با روش طیفسنجی و گیاه قندی چیکوری، اظهار داشت: در حوزه بهنژادی و توسعه ارقام مقاوم، با حمایت سازمان تات و مشارکت شرکتهای دانشبنیان، موفق به معرفی و ثبت ۱۴ رقم جدید چغندرقند مقاوم به بیماریها و تنشهای محیطی در طی ۱۰ سال گذشته شدهایم و به دنبال افزایش ضریب نفوذ ارقام در عرصه تولید هستیم.
وی استفاده از فناوریهای نو و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی پیشرفت مؤسسه دانست و افزود: طی دو سال اخیر چهار قرارداد انتقال دانش فنی با بخش خصوصی امضا شده و سه شرکت خصوصی فعال در حوزه تولید بذر چغندرقند در حال همکاری مستقیم با مؤسسه هستند. همچنین پیشبینی میشود از محل قراردادهای تولید بذر، حدود ۱۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل شود.
رجبی با اشاره به نقش این مؤسسه در تحقق امنیت غذایی کشور و برنامه هفتم توسعه گفت: تمام پروژههای ما ذیل مأموریت برنامه کلان امنیت غذایی تعریف شدهاند و یکی از ۲۲ طرح کلان مصوب سازمان تات با عنوان ارتقای تولید کمی و کیفی گیاهان قندی در این مؤسسه در حال اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه مناطق کشت پاییزه و ضرورت استفاده از فناوریهای نو در زراعت چغندرقند افزود: در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به کشت بهاره، برنامه گسترش کشت پاییزه به مناطق جدید در حال اجراست و با همکاری کارشناسان محلی و مراکز تحقیقاتی، رویکرد دانشبنیان در این حوزه تقویت خواهد شد.
رئیس مؤسسه تحقیقات چغندرقند کشور در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی علمی و انتشار منظم گزارشهای تحلیلی گفت: گزارش تحلیلی وضعیت زراعت چغندرقند و تولید شکر هر سال توسط مؤسسه منتشر میشود و اطلاعات ارزشمندی درباره روند تولید، بهرهوری، و امنیت غذایی کشور در آن ارائه شده است.
