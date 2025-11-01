چند درصد از بازار لوازم خانگی کالای قاچاق است؟
بازار لوازم خانگی در عین حال که مدعی بومیسازی است، اما وابستگیهایی به خارج هم دارد. فعالان بازار مدعیاند که گاهی اوقات تا ۲۸۰ روز در صف تخصیص ایستادهاند. از سوی دیگر، فقدان نقدینگی و رکود بازار هم باعث زیان فعالان لوازم خانگی شده است. کمبود کالاهای داخلی هم به سرعت توسط کالاهای قاچاق پر میشود، اما این کالاها هیچ ضامنی با خود به دنبال ندارند.
خرید لوازم خانگی به یک چالش تبدیل شده است. قیمت بالا و عدم اطمینان از کیفیت، منجر به آشفتگی شهروندان در بازارهای مربوطه شده است. از سوی دیگر، کالاهای قاچاق هم در بازار در ابعاد وسیع دیده میشوند. تولیدکنندگان نیز وضعیت بهتری ندارند. تولید دچار مشکل ارزی و رکود بازار شده و همین امر زنگ خطر تعطیلی کارخانهها را به صدا درآورده است.