چند درصد از بازار لوازم خانگی کالای قاچاق است؟

بازار لوازم خانگی در عین حال که مدعی بومی‌سازی است، اما وابستگی‌هایی به خارج هم دارد. فعالان بازار مدعی‌اند که گاهی اوقات تا ۲۸۰ روز در صف تخصیص ایستاده‌اند. از سوی دیگر، فقدان نقدینگی و رکود بازار هم باعث زیان فعالان لوازم خانگی شده است. کمبود کالا‌های داخلی هم به سرعت توسط کالا‌های قاچاق پر می‌شود، اما این کالا‌ها هیچ ضامنی با خود به دنبال ندارند.