آمریکا آماده فروش نفت و گاز به چین است
وزیر انرژی آمریکا از آمادگی واشینگتن برای افزایش صادرات نفت و گاز به چین در صورت کاهش خرید از روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، کریس رایت اعلام کرد که واشینگتن آماده است در صورت کاهش خرید انرژی از روسیه از سوی پکن، نفت و گاز طبیعی بیشتری به چین صادر کند.

وی افزود: فضای بسیار زیادی برای معاملات سودمند متقابل بین آمریکا و چین وجود دارد.

در این گزارش آمده است که وزیر انرژی آمریکا قصد دارد ظرف چند هفته آینده یا حتی زودتر، به آسیا سفر کند.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تحریم‌های غرب علیه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، ازجمله روسنفت و لوک‌اویل، فشارهایی بر مسیر صادرات انرژی این کشور وارد کرده و برخی پالایشگاه‌های آسیایی در حال ارزیابی دوباره منابع تأمین خود هستند.

افزایش صادرات انرژی آمریکا به چین می‌تواند بخشی از توافق‌های تجاری گسترده‌تر بین دو کشور باشد؛ توافق‌هایی که در هفته‌های اخیر با کاهش تعرفه‌ها و اعلام آمادگی پکن برای آغاز خرید انرژی از آمریکا، وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند.

