صنعت لوازم خانگی نماد خودکفایی صنعتی ایران است
فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، روز شنبه سوم آبان در بازدید از نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی تهران بر لزوم حمایت مؤثر از تولید داخلی و رفع موانع ساختاری در مسیر توسعه این صنعت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛ طهماسبی نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان در گفتوگو با تولیدکنندگان و کارآفرینان حاضر در نمایشگاه گفت: صنعت لوازم خانگی یکی از پایههای مهم خودکفایی صنعتی کشور به شمار میرود و توان فنی و مدیریتی فعالان این حوزه، ایران را به مرحلهای از خوداتکایی رسانده است که میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در بازارهای منطقهای نیز نقشآفرینی کند.
وی افزود کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیگیری رفع موانع تولید، اصلاح سیاستهای تعرفهای و تسهیل فرآیندهای اداری را در دستور کار دارد تا فضای اقتصادی تولید و صادرات در این بخش بهبود یابد.