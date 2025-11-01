جهش درآمدهای "بیمه‌ پارسیان" در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا؛ در گزارش شش ماهه شرکت "بیمه پارسیان" با نماد "پارسیان" با سرمایه ثبت شده ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و سرمایه ثبت نشده ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در بورس تهران در سایت کدال آمده است؛

میزان درآمد حق بیمه ناخالص "بیمه پارسیان" از ۷۳.۵۱۷.۲۷۸ میلیون ریال درانتهای شهریور ماه ۱۴۰۳ به ۹۰.۳۴۳.۶۵۷ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با۲۳ درصد رشد همراه بوده است.

حق بیمه اتکائی واگذاری "بیمه پارسیان" نیز از ۱۰.۸۹۳.۰۲۵ میلیون ریال در شهریور ماه ۱۴۰۳ به ۸.۴۷۲.۶۴۹ میلیون ریال در شهریور ماه ۱۴۰۴ رسیده است که ۲۲ درصد افت را نشان می دهد.

حق بیمه خالص( سهم نگهداری) نیز از ۶۲.۶۲۴.۲۵۳ میلیون ریال در شهریور ماه ۱۴۰۳ به ۸۱.۸۷۱.۰۰۸ میلیون ریال در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ رسیده است که با ۳۱ درصد رشد داشته است.

میزان درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه ای نیز از ۱.۸۳۳.۳۴۱ میلیون ریال در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۴.۱۴۶.۸۷۶ میلیون ریال در ابتدای سال ۱۴۰۴ رسیده است که با ۱۲۶ درصد رشد همراه شده است.

سایر درآمدهای بیمه‌ای این شرکت نیز از ۱.۷۴۴.۲۰۹ میلیون ریال در نیمه ابتدائی سال ۱۴۰۳ به ۱.۵۸۹.۲۸۴ میلیون ریال در نیمه اول سال ۱۴۰۴ رسیده است که با ۹ درصد افت همراه شده است.

درآمدهای بیمه‌ای "بیمه پارسیان" نیز از ۶۶.۲۰۱.۸۰۳ میلیون ریال در نیمه ابتدائی سال ۱۴۰۳ به ۸۷.۶۰۷.۱۶۸ میلیون ریال در نیمه ابتدائی سال ۱۴۰۴ رسیده است که با ۳۲ درصد رشد همراه شده است. میزان سود ( زیان) خالص این شرکت نیز از ۴۶۹.۰۰۶ میلیون ریال درشهریور ماه ۱۴۰۳ به ۱۰.۶۰۳.۸۱۵ میلیون ریال در نیمه اول سال ۱۴۰۴ رسیده است که با ۲.۱۶۱ درصد رشد همراه شده است.

سود عملیاتی این شرکت نیز از ۱۲۷.۳۸۴ میلیون ریال در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۱.۰۱۸.۷۹۶ میلیون ریال در نیمه ابتدائی سال ۱۴۰۴ رسیده است گحخکه با ۷۰۰ درصد رشد همراه شده است.

