امضای قراردادهای جمعآوری گازهای مشعل با دستور رئیسجمهوری
قراردادهای جمعآوری گازهای مشعل ۱۲ میدان نفتی در مناطق نفتخیز جنوب با دستور رئیسجمهوری بهصورت ویدئوکنفرانس امضا شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، ۱۲ قرارداد جمعآوری گازهای مشعل میدانهای نفتی در مناطق نفتخیز جنوب امروز (شنبه، ۱۰ آبان) با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران و محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهصورت ویدئوکنفرانس امضا شد.
این قراردادها مربوط به جمعآوری گازهای مشعل میدانهای رگ سفید ۱ و ۲، بیبی حکیمه ۱، کوپال بنگستان، میدانهای اهواز ۱ ،۳ و ۴ آسماری، گلخاری ۳، لالی، هفت شهیدان، زیلایی و کارون است.
بر اساس این قراردادها، ۲۹۵ میلیون فوتمکعب در روز گاز مشعل جمعآوری و ۳۲ مشعل خاموش میشود و حداکثر زمان لازم برای اجرای آنها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است.
نکته مهم در امضای این قراردادها، حضور پنج سرمایهگذار بخش خصوصی واقعی است که با همکاری شرکای خارجی خود، انتقال فناوری به کشور را تسریع خواهند کرد. این شرکتها، شرکت هیربدنیرو، تامکار گاز، هفتان گاز، مشارکت رسم آرا و نیرپارس، شرکت KSC هستند.
جمعآوری گازهای ۳۲ مشعل افزون بر کاهش ۳۰ هزار تنی انتشار گازهای گلخانهای در روز، سبب ایجاد اشتغال پایدار در خوزستان نیز میشود.