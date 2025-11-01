سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در پاسخ به ایلنا:
لوفتهانزا از آذرماه به ایران برمیگردد/ آغاز فعالیت هواپیمایی اتریش؛ از دوشنبه
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام با بیان اینکه حجم بازار لجستیک پیشرفته به حدود ۹۰ میلیارد به بیش از هزار میلیارد دلار افزایش یافته است، گفت: به دنبال این هستیم که از فرودگاه به عنوان بخشی از زنجیره تأمین کشور استفاده کنیم و تمامی توان و ظرفیتها را به این بخش معطوف کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امین کاشفآذر، سرپرست شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام در مراسم امضای تفاهمنامه راهاندازی شهر لجستیک تهران با راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده، اظهار داشت: شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام پتانسیل بزرگی برای جابجایی بار و مسافر دارد و به عنوان یک شهر فرودگاهی با ۱۵۰۰ هکتار منطقه آزاد، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه لجستیک پیشرفته دارد و از ابتدای حضورم در این مجموعه این تفاهمنامه را پیگیری کردم.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که از فرودگاه به عنوان بخشی از زنجیره تأمین کشور استفاده کنیم و تمامی توان و ظرفیتها را به این بخش معطوف کنیم. حمل و نقل و انبارداری، تجمیع، توزیع، بستهبندی و دستهبندی کالاها از اجزای ابتدایی لجستیک هستند، به طوری که در زنجیره تأمین ۶۰ درصد هزینهها به حملونقل و ۳۰ درصد به انبارداری اختصاص دارد، در حالی که از نظر زمان، یکسوم زمان صرف حملونقل و دوسوم صرف انبارداری میشود.
کاشفآذر با بیان اینکه حجم بازار لجستیک پیشرفته به حدود ۹۰ میلیارد به بیش از هزار میلیارد دلار افزایش یافته است، گفت: شهرهای فرودگاهی بزرگ دنیا مانند فرانکفورت، اینچئون و جبلعلی همواره در کنار مراکز لجستیکی مستقر هستند تا از مزیت حمل و نقل هوایی و زمینی بهرهمند شوند و با اجرای این تفاهمنامه و اتصال شهر فرودگاهی امام خمینی به شبکه ریلی، برای نخستین بار در کشور یک سیستم حملونقل چندوجهی شامل فرودگاه، بندر خشک، جاده و ریل به طور همزمان ایجاد میشود و میتواند الگویی برای توسعه لجستیک پیشرفته و یکپارچه در ایران باشد.
همچنین سرپرست شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره بازگشت ایرلاینهای داخلی اظهار داشت: روز دوشنبه ساعت ۲ بامداد اولین پرواز اتریش ایر از فرودگاه امام خمینی پس از ماهها توقف، از سر گرفته میشود و همچنین شرکت هواپیمایی لوفت هانزا پروازهای خود از ایران را از آذرماه دوباره آغاز میکند.