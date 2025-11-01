راه اندازی شهر لجستیک تهران کلید خورد

خبرگزاری کار ایران
امروز شرکت راه آهن و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی برای راه اندازی شهر لجستیک، تفاهمنامه منعقد کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امروز دهم آبان ماه، تفاهم‌نامه همکاری راه‌اندازی شهر لجستیک تهران بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به امضا رسید. 

تفاهم‌نامه با هدف تقویت زیرساخت‌های لجستیک در ایستگاه راه آهن آپرین و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تحت عنوان شهر لجستیک تهران جهت پشتیبانی از بازار بزرگ عرضه و تقاضای تهران و همچنین کاهش هزینه‌های حمل و نقل تهیه و منعقد شد. 

این تفاهم‌نامه به مدت دو سال اعتبار دارد و برای شناسایی فرصت‌های شهر فرودگاهی و آپرین تحت عنوان شهر لجستیک تهران با عملکرد هم افزا و پشتیبان یکدیگر با حفظ استقلال سازمان مسئول بودن هریک از شرکت‌ها در اراضی تحت مدیریت خود منعقد شد.

 

