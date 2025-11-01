راه اندازی شهر لجستیک تهران کلید خورد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امروز دهم آبان ماه، تفاهم‌نامه همکاری راه‌اندازی شهر لجستیک تهران بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به امضا رسید.

تفاهم‌نامه با هدف تقویت زیرساخت‌های لجستیک در ایستگاه راه آهن آپرین و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تحت عنوان شهر لجستیک تهران جهت پشتیبانی از بازار بزرگ عرضه و تقاضای تهران و همچنین کاهش هزینه‌های حمل و نقل تهیه و منعقد شد.

این تفاهم‌نامه به مدت دو سال اعتبار دارد و برای شناسایی فرصت‌های شهر فرودگاهی و آپرین تحت عنوان شهر لجستیک تهران با عملکرد هم افزا و پشتیبان یکدیگر با حفظ استقلال سازمان مسئول بودن هریک از شرکت‌ها در اراضی تحت مدیریت خود منعقد شد.

