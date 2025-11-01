خبرگزاری کار ایران
کاهش تورم بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴

کاهش تورم بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم بخش مسکن در مهرماه به ۳۶.۶ درصد رسید که حدود یک واحد درصد کمتر از شهریور است.

به گزارش ایلنا، براساس گزارش مرکز آمار ایران در مهرماه امسال بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تورم ۳۷.۱ درصدی را داشته است.

تورم سالانه مسکن (طی یکسال منتهی به مهرماه امسال) ۳۶.۶ درصد بوده که در مقایسه با تورم شهریور ماه حدود یک درصد کمتر بوده است. در شهریور ماه این عدد ۳۷.۵ درصد بود.

تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش مسکن در ماه اشاره شده به ترتیب ۳ و ۳۴ درصد بوده است.

همچنین در بخش اجاره تورم سالانه ۳۶.۵ درصد ثبت شده است. تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی طی یکسال منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۴.۳ درصد بوده که در مقایسه با تورم مدت مشابه تا شهریور امسال ۵ درصد کاهش یافته است. 

 
 
