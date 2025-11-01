جزییات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمید پورمحمدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های داخلی برای تولیدات حوزه‌های مختلف اظهار داشت: امروز در برنامه و بودجه، نمایشگاه‌ای از توانمندی‌های جهاد دانشگاهی برای عرضه و معرفی دستاوردها و تولیدات خود برگزار شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای ارایه توانمندی‌های شرکت‌های جهاد کشاورزی بود تا این دستاوردها در قالب برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌‌ها مورد حمایت جدی قرار بگیرند. در ادامه پنل‌های تخصصی با حضور این دست اندر کاران و نمایندگان نهادهای دولتی برگزار می‌شود که در این پنل‌ها درباره قابلیت‌ها و توانمندی‌های معرفی شده در نمایشگاه بحث و گفت وگو خواهد شد و در نتیجه تفاهمات، برنامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که منابع ما به صورت هدفمند به این سمت این تولیدات حرکت کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدف نهایی جلوگیری خروج ارز از کشور گفت: در حال حاضر برای تامین همین محصولاتی که در این نمایشگاه معرفی شد حجم قابل توجهی ارز پرداخت می‌شود و واردات گران برای همین تولیدات داخلی داریم بدون اینکه برای آنها خدمات پس از فروش نداشته باشیم حال اینکه امروز محققان و دانشمندان ما در داخل همین محصولات وارداتی را تولید می‌کنند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.

پورمحمدی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده با همین محصولات ظرف ٣ سال آینده از خروج ١.۵ میلیارد دلار از کشور برای واردات جلوگیری می‌کنیم.

وی افزود: در کشورمان ۴ میلیون کشاورز فعال هستند که اگر امکانات و موارد مورد نیاز کشاورزی را از محل تولیدات داخلی در اختیار آنها قرار دهیم در معیشت آنها بسیار اثر گذار خواهد بود. باید بتوانیم این این بودجه های پراکنده را هدفمند کنیم.

پورمحمدی با اشاره به محصولات این نمایشگاه برای جبران ناترازی‌ انرژی در کشور گفت: محصولات و توانمندی‌های معرفی شده فوق العاده بوده، یکی از موضوعات خورشیدی، تامین اینورتر است که بومی شده آن در این نمایشگاه معرفی شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره جزییات کالابرگ آبان ماه گفت: یارانه کالابرگ در واقع مانند ماه‌های قبل خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد و شیوه جدید فرق چندانی نخواهد کرد، فقط کالاها را مشخص می‌کنیم، چه نوع کالاهایی را در اولویت قرار دهیم و دولت ما به تفاوت نرخ این کالاها با قیمت بازار را تامین و پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: احتمال دارد تعداد اقلام کالا برگ کمتر شود.

