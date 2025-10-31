به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌زاده در سفر خود به جزیره کیش، در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر افزود: همچنین مشکلات تعداد ۱۳ پروژه دیگر نیز در حال رفع و فعال سازی مجدد است.

وی گفت: طی سال گذشته تا کنون، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب جزیره کیش شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی تمام موانع قانونی، آیین‌نامه ای و مدیریتی موجود در مسیر فعالیت صحیح مناطق آزاد طی شب و روز اخیر و سفر خود به جزیره کیش، اظهار داشت: همچنین، لایحه‌ای که از چند ماه قبل در مورد رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.

مدنی‌زاده گفت: این لایحه، هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد، بررسی و جمع بندی شده و بعد از اصلاحاتی که در هفته آتی، در وزارت اقتصاد بر روی آن صورت خواهد گرفت، به ترتیب، برای شورای عالی و هیأت دولت ارسال خواهد شد و در ادامه به مجلس تقدیم می شود.

وی با تأکید بر لزوم اعمال یکسری اصلاحات مدیریتی، علاوه بر اصلاحات قانونی در زمینه فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری وصنعتی، گفت: در جلسات برگزار شده طی دیشب و امروز، مقرر شد، تمام معاونین ذیربط وزارت اقتصاد با محوریت رئیس دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و صنعتی، آسیب های احصا شده در این خصوص را، ظرف یک‌ماه مورد بررسی قرار دهند و ما، نتایج را بخشنامه کنیم تا انشاءالله این موانع نیز برطرف شود.

مدنی‌زاده یک نکته مهم دیگر را مسأله طرح تحول مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: من در ابتدای شروع بکار، از مجموعه دبیرخانه مناطق آزاد خواستم که روی این موضوع کار کنند و هم اکنون این طرح آماده شده و امروز طی جلسه ای با مدیران عامل مناطق آزاد، قرار بر این شد که سیاست های راهبردی مندرج در این طرح، متناسب با هر کدام از مناطق آزاد، بصورت عملیاتی، با بهره‌گیری از کمک شرکت های مشاوره‌ای استخراج شود.

وی تصریح کرد: نتیجه کار، تبدیل به سند راهبردی جامعی خواهد شد که تصویر پنج سال آینده تک تک مناطق آزاد ما را شکل خواهد داد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه جبران کسری بودجه احتمالی سال آینده نیز گفت: تورم موجود در اقتصاد، مردم را به شدت آزار می دهد و نیز رکود اقتصادی که یک بخش آن به کسری بودجه برمیگردد.

وی افزود: ریشه تورم هم به ناترازی بودجه و ناترازی شبکه بانکی برمی گردد.

مدنی‌زاده گفت: در تدوین بودجه سال آینده، با تأکیدات رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، به دنبال این هستیم که تا جای ممکن، کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیر ضرور دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم.

وزیر اقتصاد در خصوص جبران کسری بودجه از طریق مولد سازی نیز اظهار داشت: مولد سازی یکی از اَبَر پروژه های وزارت اقتصاد است که از طریق آن مجموعه دارایی های راکد دولت را در چرخه عملیاتی دولت وارد کرده و کسری بودجه به این وسیله کاهش میابد.

مدنی‌زاده در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر نیز گفت: شرکت هواپیمایی کیش ایر، بنا بر قانون، در مسیر خصوصی سازی قرار گرفته و برای لغو آن، باید موضوع در شورای عالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت تأیید، و در ادامه، تصویب آن توسط دولت، از فرآیند واگذاری خارج خواهد شد.

